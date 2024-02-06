الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم «بي.بي» وإشارات حول تحفيز صيني.. واليابانية تتراجع

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مدعومة بالنتائج الإيجابية لشركة النفط العملاقة بي.بي وإشارات على تحفيز جديد للأسواق المالية الصينية المتعثرة.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، بعد قفزة 1.3 بالمئة في الأسهم الآسيوية بعد أن كثف صندوق حكومي صيني جهوده لتحقيق الاستقرار في السوق المتراجعة.

وصعد سهم بي.بي المدرجة في بورصة لندن 5.3 في المئة، بعد أن أعلنت عن أرباح بثلاثة مليارات دولار بالربع الرابع وتسريع وتيرة إعادة شراء أسهمها.

وارتفع مؤشر النفط والغاز في أوروبا 1.7 في المئة ليقود مكاسب القطاعات.

وتراجع سهم يو.بي.إس 2.7 في المئة بعد أن قال البنك السويسري إنه أكمل المرحلة الأولى من دمج منافسه المتعثر كريدي سويس بعد نتائج الربع الرابع.

وتأثر المؤشر داكس الألماني بتراجع سهم شركة إنفنيون 1.9 في المئة بعد أن قلصت الشركة المصنعة للرقائق توقعات إيراداتها.

وقفز سهم شركة مورفوسيس 15.4 بالمئة وواصل تسجيل مكاسب قوية بعد الارتفاع بنسبة 36 في المئة أمس الاثنين عندما قالت شركة نوفارتس إنها ستشتري الشركة المطورة لعلاج للسرطان مقابل 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار).





اليابان

تراجع المؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية مع جني المستثمرين للأرباح مع ارتفاع أسعار الأسهم فيما واصلوا تقييم تقارير نتائج الشركات المحلية.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.53 بالمئة عند 36160.66 نقطة، مع صعود 70 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل هبوط 154.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.68 بالمئة إلى 2539.25 نقطة.

واقتفى مؤشرا الأسهم اليابانيان أثر نظرائهما في وول ستريت، والتي أغلقت على انخفاض الليلة الماضية في ظل رد فعل السوق على تقارير النتائج المتباينة في الولايات المتحدة واستبعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأي خفض وشيك في أسعار الفائدة.

وأدت النتائج المالية إلى جانب ارتفاع أسعار الأسهم إلى بعض عمليات جني للأرباح.

وكانت تويوتا موتور من بين الشركات التي أعلنت عن أرباح الربع الثالث. وأعطى سهم الشركة ذو الثقل دفعة وجيزة للسوق بعد الإعلان عن رفع توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو تسعة بالمئة.

وصعدت أسهم شركة صناعة السيارات 4.78 بالمئة في انتعاش حاد بعد انخفاضها في الجلسة الصباحية.

ومن بين الأسهم الأخرى التي ارتفعت بفضل النتائج المالية الإيجابية سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الذي ارتفع 6.43 بالمئة محققاً أفضل أداء اليوم، يليه سهم نيبون إلكتريك جلاس الذي ربح 5.88 بالمئة.

كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات. وتقدم سهم أدفانتست 2.95 بالمئة بعدما سجل سهم إنفيديا صعوداً قياسياً جديداً الليلة الماضية عقب رفع بنك جولدمان ساكس سعره المستهدف.

وجاءت أكبر خسائر بالنسبة المئوية في المؤشر من سهم أومرون كورب لتصنيع المعدات الكهربائية الذي هوى 15.27 بالمئة، يليه سهم باسيفيك ميتالز بانخفاض 10.07 بالمئة وياماتو هولدنجز لخدمات التوصيل الذي هبط 7.28 بالمئة.