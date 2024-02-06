عمالقة سيارات الطاقة الجديدة يدخلون عالم أفلام الخيال العلمي! ما وراء عالم أومودا؟

أطلقت "أومودا" علامة السيارات التجارية الجديدة، مقطعًا دعائيًا لفيلم خيال علمي مُذهل، لاقى رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. يُظهر الفيلم القصير، الذي يتميز بتقنيات سينمائية عالية الجودة، صورة مجازية لسيارة "أومودا" الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية "إي-فيوتشر رينجر". كما يُجسد الفيلم رؤية "أومودا" الكونية من خلال "عالم أومودا". تُشير عناصر الفيلم، مثل الطائرات بدون طيار والكلاب الآلية، إلى نظرة "أومودا" الثاقبة للمستقبل في مجال التنقل والتكنولوجيا.

تُرمز عناصر الفيلم، مثل الطائرات بدون طيار الاستكشافية والكلاب الآلية الذكية، إلى نظرة "أومودا" الثاقبة وتفكيرها العميق فيما يخص مستقبل التنقل والتكنولوجيا. ولا يمثل هذا الفيلم التجربة الأولى لـ "أومودا" في عالم الخيال العلمي؛ حيث تستعد العلامة التجارية لسلسلة من الإبداعات الخيالية العلمية لمقابلة جمهور عالمي. ولكن لماذا تصر شركة سيارات على صناعة الأفلام؟ هذا الأمر يترابط بشكل وثيق مع استراتيجية "أومودا" الأولية ورسالتها.





أومودا: تواصل مع الجيل زد، وتصدر توجهات المستقبل

في عصرنا الرقمي، يبرز الجيل زد بتماهيه القوي مع ثقافة التهجين والعوالم الافتراضية وحياة التواصل الاجتماعي والوجود الأصيل على الإنترنت. وعندما يتعلق الأمر بالسيارات، لا يبحثون فقط عن وسائل نقل تقليدية، بل يرونها تجسيدًا للتعبير الشخصي ومواقف نمط الحياة والطبقات الثقافية.



كماركة سيارات مبتكرة، تمثل "أومودا" الشباب والحيوية والنظرة الجديدة على تنقل المستقبل. يجسد اسم "أومودا" هذه الروح؛ فـ "O" ترمز إلى بداية جديدة نابضة بالحياة، وإشارة إلى الأكسجين الأساسي للحياة، بينما تعكس "MODA"، المشتقة من "الحديثة"، صورتها الأنيقة والمتطورة. يركز جمهور "أومودا" المستهدف على المستهلكين ذوي النفوس الشابة حول العالم، خاصة أولئك المتلهفين للتعبير عن فرديتهم في الحياة اليومية واستكشاف آفاق التكنولوجيا والتفاعل عبر الثقافات.

تمتلك "أومودا" فهمًا عميقًا لمواقف الحياة لدى الجيل الجديد من المستهلكين، وتكسر قالب العلامة التجارية التقليدية للسيارات لتلبية التفضيلات الفريدة والاحتياجات الفردية للمستخدمين الشباب. لا يرمز "CROSS" فقط إلى الانتقال المادي من مكان إلى آخر، بل يمثل أيضًا التكامل السلس بين عوالم الإنترنت الواقعية والافتراضية، ويرسم مفهوم الأكوان الموازية في الحياة الواقعية، وبالتالي يمنح الحياة إمكانيات متنوعة لا حدود لها. وانطلاقًا من هذا الفهم، تلتزم "أومودا" بدمج التصميمات المستقبلية مع التكنولوجيا الذكية المتقدمة، وتلبية رغبات الجيل الأصغر في جماليات المستقبل والابتكار التكنولوجي، وتحدي القواعد التقليدية، وقيادة مستقبل التنقل.





عالم أومودا: مستقبل يملكه الشباب

استجابة لتطلعات وأحلام جيل المستهلكين الجديد، ابتكرت "أومودا" نظام "عالم أومودا" البيئي، بهدف تعزيز نمط حياة يعشقه الشباب اليوم. سواء كان ذلك في عالم الموضة، أو عالم التخييم، أو عالم السباقات، في كل من هذه الأبعاد المتوازية التي تثريها ثقافات متنوعة، لا تعمل مركبات "أومودا" كوسائل نقل بين الكواكب المختلفة فحسب، بل تعمل أيضًا كجسور تربط العالمين الواقعي والافتراضي. وهذا يمكّن المستخدمين من حصد تجارب تتجاوز المألوف في الواقع، وتحقيق ما يبدو مستحيلًا، وامتلاك مستقبل يمتد إلى ما لا نهاية. وهذا يتجاوز مجرد تكوينات سيارات مخصصة، ليخلق مجالًا تفاعليًا متعدد الأبعاد. في عالم أومودا، يمكن لكل مستخدم تجربة الرموز الاجتماعية الحصرية لـ "أومودا" وثقافتها البيئية الفريدة.

بفضل عالم أومودا، تتجاوز العلامة التجارية مفهوم السيارات التقليدية، حيث تتحول المركبات من مجرد وسائل نقل في الحياة الواقعية إلى عقد ضمن الشبكة الاجتماعية على الإنترنت. في هذه الشبكة الافتراضية ومساحة التواصل الاجتماعي، يمكن للشباب أن ينغمسوا في التصميمات المفضلة لديهم وتجارب التكنولوجيا والمفاهيم الصديقة للبيئة، ما يعزز الفهم العميق والتواصل.





أومودا

E5 : تجربة قيادة مستقبلية

كمجسد حي لشعار

(LOHAS)

الأخضر لعالم أومودا، تتصدر أومودا

E5، أول طراز كهربائي بالكامل من العلامة التجارية يقف في طليعة صناعة السيارات ليس فقط بفضل خصائص الطاقة الجديدة، بل أيضًا من خلال تلبية تطلعات الجيل زد للتنقل المستقبلي مع ابتكاراتها التكنولوجية.

تم تجهيز أومودا

E5

بنظام دفع كهربائي عالي الكفاءة يحقق استقرارًا في القوة الخارجة يزيد عن 94%، ويشتمل أيضًا على تصميم هادئ، ما يعزز بشكل كبير من راحة تجربة القيادة. بالإضافة إلى ذلك، توفر بطارية فوسفات الليثيوم الحديدية عالية السعة (61 كيلوواط ساعة) قدرات شحن بعيدة المدى وسريعة، ما يؤكد دور التكنولوجيا الخضراء المحوري في أومودا

E5. وهذا يضمن سهولة الاستخدام، بينما توفر بطاريات فوسفات الليثيوم الحديدية أمانًا واستقرارًا عاليين، حيث تكون أقل عرضة للاشتعال أو الانفجار عند تلفها، كما أنها خالية من "تأثير الذاكرة"، مما يعني إمكانية شحنها في أي وقت دون الحاجة إلى التفريغ أولاً.

مقصورة القيادة الذكية، ابتكار رئيسي في أومودا

E5، مدعومة بشرائح

Qualcomm

لخلق تجربة تفاعل سلسة بين الإنسان والسيارة. كما تم تجهيز السيارة الجديدة بشاشة مزدوجة منحنية 24.6 بوصة بدقة

2K HD

الرائدة في الصناعة، مما يوفر للسائقين تجربة بصرية غامرة. بالإضافة إلى ذلك، توفر أومودا

E5

ما يصل إلى عشرة أنماط قيادة مختلفة و 19 وظيفة مساعدة ذكية متقدمة للقيادة، مما يلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة بشكل فعال ويبني نظامًا شاملاً لحماية السلامة.

كل تفصيلة تصميمية في أومودا

E5هي استجابة قوية لاتجاهات التكنولوجيا الحالية في مجال السيارات، وتعكس فهمًا عميقًا لنمط حياة المستهلكين الشباب. إنها تدفع بالتنقل الذكي إلى بعد أعلى، محققة اندماجًا مثاليًا بين التقنيات الذكية والمعيشة الخضراء.

قد يؤدي إطلاق عالم أومودا وسيارة أومودا

E5

إلى إعادة تشكيل تصورات الناس عن ماهية السيارة وما يمكنها فعله - مما يؤدي إلى رؤية لا تقتصر السيارات فيها على الانتقال من نقطة أ إلى نقطة ب، بل تصبح جزءًا لا يتجزأ من نمط حياة شخصي ومسلٍ وصديق للبيئة. ومع مرور الوقت، قد يصبح "المستقبل" الذي صوره مقطورة الفيلم الخيال العلمي لـ "أومودا" واقعًا ملموسًا.





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