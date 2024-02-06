«المركزي» يُلغي ترخيص شركة «سمارت أند سكيور» من سجل وكلاء التأمين

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة سمارت أند سكيور (Smart and Secure) لوكلاء التأمين العاملة في دولة الإمارات، وشطب قيدها من سجل التراخيص لدى المصرف المركزي، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (20) من القرار رقم (8) لسنة 2011 بشأن تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين في الدولة.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة ضعف إطار الامتثال في شركة سمارت أند سيكيور، وفشلها في الوفاء بالتزاماتها الرقابية.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
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