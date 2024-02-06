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«المركزي» يُلغي ترخيص شركة «سمارت أند سكيور» من سجل وكلاء التأمين

2/6/2024 6:00:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة سمارت أند سكيور (Smart and Secure) لوكلاء التأمين العاملة في دولة الإمارات، وشطب قيدها من سجل التراخيص لدى المصرف المركزي، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (20) من القرار رقم (8) لسنة 2011 بشأن تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين في الدولة.

وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة ضعف إطار الامتثال في شركة سمارت أند سيكيور، وفشلها في الوفاء بالتزاماتها الرقابية.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.

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