"غذاء القابضة" تستحوذ على حصة 44% من شركة طيران إم.إن.جي التركية للشحن التجاري مقابل 211.2 مليون دولار

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 05 فبراير 2024: أعلنت غذاء القابضة (ADX: Ghitha)، التابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، تحقيق إنجاز جديد في استراتيجيتها للنمو من خلال التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية والطيران، حيث أبرمت، عبر شركتها التابعة «إيروإنفست القابضة» والمملوكة لها بالكامل بشكل غير مباشر، اتفاقية شراء أسهم اعتباراً من 1 فبراير 2024، للاستحواذ على حصة 44% من شركة طيران إم.إن.جي التركية الرائدة في مجال الشحن التجاري.
وتمثل عملية الاستحواذ، التي تبلغ قيمتها 211.2 مليون دولار أمريكي، خطوة كبيرة نحو تنويع المحفظة الاستثمارية القوية لـ "غذاء القابضة"، وتعزيز قدراتها اللوجستية والتوزيعية وذلك تماشياً مع أهدافها الطموحة في تبوأ مكانةً مرموقة كأكبر شركة في قطاع تجارة المواد الغذائية في المنطقة، وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي توقعات العملاء بل وتتجاوزها.
وفي تعليق له على عملية الاستحواذ الناجحة، قال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "يشكل دمج شركة إم.إن.جي للشحن التجاري في محفظة أعمالنا قفزة مهمة في مسيرتنا نحو التحول إلى قطب إقليمي بارز في قطاع تجارة المواد الغذائية. وستسهم هذه الشراكة في تطوير قدراتنا اللوجستية وترسيخ التزامنا بتزويد عملائنا بمنتجات عالية الجودة، يتم الحصول عليها من جميع أنحاء العالم. ونعتز بالخبرات الغنية لشركة إم.إن.جي للاستفادة منها في مجال الشحن التجاري والخدمات اللوجستية، وبالتالي الارتقاء بعروض خدماتنا والمضي قُدماً في رحلة التطور بما ينسجم مع احتياجات عملائنا وتفضيلاتهم."
من جانبه، قال مورازان غونال، رئيس مجلس إدارة شركة طيران إم.إن.جي التركية للشحن التجاري: "سُعداء بتعاوننا مع غذاء القابضة، الشركة التي تشاركنا رؤيتنا لتحقيق النمو والتميز، تعاونٌ بنّاء يُجسد العمل الجاد والتفاني الذي يبذله فريق العمل في شركة طيران إم.إن.جي، ووالذي يفتح لنا آفاقاً جديدة لتطوير قدراتنا التشغيلية وزيادة امتدادنا الجغرافي. ونتطلع مع غذاء القابضة لوضع معايير جديدة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية ولبناء مستقبل حافل بالنجاح المتبادل."
تنظر غذاء القابضة، التي تمتلك محفظة أعمال غنية في مجالات الأغذية والزراعة والأسماك ومنتجات الألبان والدواجن والزيوت النباتية وتجارة التجزئة والتوزيع وخدمات تقديم الطعام، إلى هذا الاستحواذ باعتباره خطوة استراتيجية لتوسيع قدراتها والوصول إلى سلسلة التوريد العالمية.
بالمقابل، تُعد شركة طيران إم.إن.جي للشحن التجاري من كبريات شركات الشحن التجاري والخدمات اللوجستية، إذ تقدم خدمات متخصصة متنوعة بما في ذلك المساحات المجدولة والمستأجرة والطائرات والطواقم والصيانة والتأمين والبضائع الخاصة والمستودعات والخدمات الفنية الشاملة.
تخضع عملية إتمام صفقة الاستحواذ لشروط إغلاق معينة وموافقات تنظيمية، من المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024. وفي غضون ذلك، تلتزم غذاء القابضة بالعمل بشكل وثيق مع شركة طيران إم.إن.جي للشحن التجاري لضمان الانتقال السلس، واستكشاف أُفق جديدة للنمو والتوسع في قطاع الطيران التجاري.
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