الشركة العالمية القابضة تعلن عن نتائج مالية أولية مميزة لعام 2023: مسجلة إيرادات قياسية ونمواً في ربحية السهم

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 فبراير 2024: أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز (ADX:IHC)، وهي تكتل عالمي متنوع الأنشطة وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تعكس عاماً حفل بالنمو المالي والإنجازات الاستراتيجية.
حققت الشركة قفزة ملحوظة في إيراداتها الأولية، لتصل إلى 60,089 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 18% مقارنة مع 50,946 مليون درهم إماراتي سجلت في العام السابق. وجاء هذا المسار التصاعدي في الإيرادات نتيجة مباشرة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والأداء القوي لمحفظة الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، بالانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة.
وحافظت الشركة العالمية القابضة على صافي أرباح أولية قوية بلغت 32,748 مليون درهم إماراتي، كما وصلت ربحية السهم إلى 12.36 درهم إماراتي، مسجلة زيادة كبيرة عن ربحية السهم في العام السابق وقدرها 6.81 درهم إماراتي، مما يعكس الربحية القوية للشركة والعوائد المحققة للمستثمرين.
وتتنوع محفظة الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة لتشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والإنشاءات والمرافق والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والخدمات البحرية والجرف، كما شهدت أعمال الشركة توسعاً أيضاً في مجالات الضيافة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الأصول.
ومن المتوقع أن تحرز الشركة العالمية القابضة نجاحات مستدامة في أعمالها على مدار السنوات القادمة بفضل التزام إدارتها ومبادراتها الاستراتيجية.
تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الأولية هذه قابلة للتغيير بعد التدقيق الخارجي وإصدار القوائم المالية المدققة الموحدة للمجموعة.
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