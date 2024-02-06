المدينة التعليمية بمؤسسة قطر وجهة للأنشطة المجتمعية خلال عام 2024

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 5 فبراير 2024: تشتهر المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر بمدارسها وجامعاتها المحلية والعالمية، وفرص التعلم التي توفرها للطلاب، وفي الوقت ذاته تعد المدينة التعليمية أيضًا وجهة نابضة بالحياة تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة المجتمعية وفرص استكشاف المعالم السياحية للزوار من جميع الأعمار والاهتمامات – وهي مفتوحة للجميع على مدار العام.
بدءًا من المطالعة في مكتبة قطر الوطنية، واستكشاف فنون الهندسة المعمارية الفريدة وزيارة المتاحف، وصولاً إلى دروس الأنشطة البدنية وتعلّم اللغات، أو مجرد الاستمتاع بالمساحات الخضراء المفتوحة مثل حديقة الأكسجين، تزخر المدينة التعليمية بفرص للتعلم والاستفادة وتقدّم تجربة فريدة لكلّ من يزورها.
تأتي الرياضة والصحة والرفاه في صميم الحياة المجتمعية داخل المدينة التعليمية، حيث تعد المدينة التعليمية أحد الوجهات الرئيسية للاحتفاء باليوم الرياضي للدولة كل عام، وذلك من خلال الفعاليات والدروس والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، بدءًا من الماراثون وركوب الدراجة والزومبا إلى الأنشطة التفاعلية للأطفال، هناك دائمًا خيارات تُلبي أذواق الجميع.
تشمل الفعاليات والأنشطة التي ستقام في المدينة التعليمية عام 2024 ما يلي:
• سوق التُربة للمزارعين: سوق نابض بالحياة، يوفر المنتجات الزراعية العضوية والوطنية. يُقام هذا السوق كل يوم سبت من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً خلف ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية).
• الفنون والحرف اليدوية في حديقة الأكسجين: تُقام أنشطة فنية وحرف يدوية متنوعة كل يوم سبت من الساعة 2 ظهرًا حتى 5 عصرًا في حديقة الأكسجين حتى 10 مارس.
• ملاعب البادل: استمتع بمرافق ملاعب البادل الداخلية الجديدة الفريدة، والتي ستُفتتح قريبًا.
• جولات درب الفن في مؤسسة قطر/سيروا في الأرض/ ومنحوتة "عزم": انغمس في ورش عمل تفاعلية حول الخط العربي، وتشكيل الطين والنحت ثلاثي الأبعاد، وغيرها، مع فنانين محليين ودوليين في المعرض الفني سيروا في الأرض، قبل التوجه إلى منحوتة "عزم" بالقرب من مبنى 2015 (المقر الرئيسي لمؤسسة قطر) للاستمتاع بالعروض الموسيقية، ومشاهدة الأعمال الفنية الملهمة، ومعرفة المزيد عن دور النساء في الفنون.
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• معرض كنار الريان: يقدم معرض الفنانة عائشة راشد المهندي مجموعة من الأعمال الفنية التي تحمل ذكريات من طفولتها المرتبطة بأشجار السدر. يستمر المعرض من 6 إلى 26 فبراير 2024.
• أمسية السيدات: بالإضافة إلى برامج رياضية أخرى للنساء والفتيات، تقام أمسية السيدات في حديقة الأكسجين كل يومي ثلاثاء وأربعاء خلال شهر فبراير، حيث يمكن للنساء والفتيات الالتقاء والاستمتاع بفصول جلسات التدريب المتواتر عالي الكثافة (هيت) وتمارين "الباوند"، واليوغا وتدريبات القوة. ننّوه إلى أن أمسية السيدات لن تُقام في الفترة 13-14 فبراير بسبب اليوم الرياضي للدولة.
• فصول اللياقة البدنية في المدينة التعليمية: من السباحة، والباليه، والاسكواش إلى كرة السلة، والتدريب الدائري، واليوغا، هناك العديد من الفصول والأنشطة للاستمتاع بها مع أصدقائك وعائلتك في مرافق مختلفة.
• دوري كرة القدم للاتحاد القطري للرياضة الجامعية: ستقام منافسات فئة الرجال في دوري جامعة قطر لكرة القدم في المدينة التعليمية كل يومي اثنين وأربعاء حتى 9 مارس.
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