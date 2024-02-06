رئيس الوزراء يبحث مع رئيس سامسونج إلكترونيكس زيادة استثمارات الشركة بمصر

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس سامسونج إلكترونيكس زيادة استثمارات الشركة بمصر
التاريخ
2/6/2024 4:32:08 AM
(MENAFN
- Youm7)
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء
رئيس شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، لبحث استثمارات الشركة فى مصر وسبل زيادتها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مساء أمس، مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
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