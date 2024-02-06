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رئيس الوزراء يبحث مع رئيس سامسونج إلكترونيكس زيادة استثمارات الشركة بمصر

2/6/2024 4:32:08 AM
(MENAFN- Youm7)
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء
رئيس شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، لبحث استثمارات الشركة فى مصر وسبل زيادتها.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مساء أمس، مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
















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