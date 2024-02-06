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تعرف على طرق تجنب حوادث الطرق أثناء هطول الأمطار

2/6/2024 4:32:08 AM
(MENAFN- Youm7)
حددت الإدارة العامة للمرور العديد من توصيات للمواطنين أثناء قيادة السيارات وقت هطول الأمطار، تجنبا لوقوع أى حوادث مرورية، خاصة مع هطول الأمطار صباح اليوم على محافظة الإسكندرية، ومن تلك التوصيات :

- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.
- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.
- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.
- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.
- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.
- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.
- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
- تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطرق

وشهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة على أحياء الإسكندرية، بعد أن توقفت الأمطار يوم واحد فقط لتعاود الأمطار تضرب الإسكندرية من جديد بعد انتهاء المنخفض القطبى الذى ضرب الإسكندرية، بأمطار رعدية وثلجية أحيانا.








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