عضو الأعيان الأردنى: مصر والأردن لديهما مواقف واحدة بشأن القضية الفلسطينية

MENAFN - Youm7) أكدت رئيسة لجنة التربية والتعليم فى مجلس الأعيان الأردنى الدكتورة محاسن الجاغوب، أن مصر والأردن لديهما مواقف واحدة وثابتة وتاريخية بشأن القضية الفلسطينية، مشيدة بالموقف المصرى والأردنى الرافض لتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة الغربية.

وقالت الجاغوب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية بالعاصمة عمان - إن مصر والأردن يجمعهما الموقف التاريخي بشأن القضية الفلسطينية، وهو ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشريف.

وأضافت أن التنسيق والتعاون المصري الأردني ظهر واضحا وقويا منذ بداية الحرب على قطاع غزة أكتوبر الماضي، مؤكدة أن القاهرة وعمان اتخذا موقفا واحدا رافضا لفكرة التهجير القسرى للفلسطينيين ، التي تعمل عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن مصر والأردن ومنذ اللحظات الأولى للحرب حذرتا من تداعياتها على المنطقة والأمن والسلم الدوليين، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكدا أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن يسمحا به، وهذا الموقف أفشل المخطط الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن مصر والأردن أول من قدما المساعدات للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الحرب في غزة وحتى الآن، منوهة بأن القاهرة وعمان تقدمان المساعدات للأشقاء في غزة كواجب ودعم للفلسطينيين.

وبشأن التعاون البرلماني المصري الأردني..أشادت رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الأردني، بمستوى التعاون والتنسيق بين القاهرة وعمان في كافة المجالات وعلى كل المستويات، مؤكدة أن التعاون البرلماني بين البلدين في أعلى مستوى من أجل تبادل الخبرات التشريعية بينهما.

ونوهت بأنها دائما تدعو إلى ضرورة استمرار التفاهمات بين جميع الدول العربية من أجل وضع اتفاقيات في كافة المستويات تتماشى مع كافة التشريعات العربية، وهو لب التعاون المصري الأردني البرلماني والتشريعي خلال المرحلة الراهنة.

وحول التعاون بين مصر والأردن في قطاع التعليم..أوضحت الدكتورة محاسن الجاغوب، أن هناك لقاءات مستمرة وجيدة بين البلدين في قطاع التعليم وتطويره، مشيرة إلى أن معظم المشاكل في قطاع التعليم تتشابه بين البلدان العربية، وبالتالي نعمل سويا من أجل حلها وخصوصا بين مصر والأردن بحكم العلاقات القوية بينهما.

وشددت على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك في قطاع التعليم باعتباره أساس التطوير والنجاح لمختلف المجالات الأخرى، مؤكدة ضرورة أن تتوافق الاتفاقيات في قطاع التعليم مع التشريعات في الدول العربية المختلفة لتحقيق نتائج على الأرض.

واختتمت مؤخرا فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية بالعاصمة عمان، تحت عنوان "منظومة التعليم في الأردن واقع وتحديات"، بهدف تسليط الضوء على واقع منظومة التعليم العام والعالي الأردني وفرص تطويره وتحديثه المستقبلية.



