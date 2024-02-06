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الهلال الأحمر الفلسطينى يؤكد انتشار الأمراض بين صفوف النازحين

2/6/2024 4:32:07 AM
(MENAFN- Youm7) قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن سكان قطاع غزة يعانون شحا في جميع المستلزمات الأساسية، مؤكدة انتشار الأمراض بين صفوف النازحين لا سيما الأمراض التنفسية.

أضافت مسؤولة الاعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مأساوية، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عرقلة دخول المساعدات الى القطاع.

كشفت عن أن 8 آلاف نازح بمستشفى الأمل اضطروا إلى مغادرة مقار الهلال الأحمر جراء الحصار الإسرائيلي والقصف المستمر.








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