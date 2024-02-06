الهلال الأحمر الفلسطينى يؤكد انتشار الأمراض بين صفوف النازحين

(MENAFN
- Youm7) قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن سكان قطاع غزة يعانون شحا في جميع المستلزمات الأساسية، مؤكدة انتشار الأمراض بين صفوف النازحين لا سيما الأمراض التنفسية.
أضافت مسؤولة الاعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مأساوية، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عرقلة دخول المساعدات الى القطاع.
كشفت عن أن 8 آلاف نازح بمستشفى الأمل اضطروا إلى مغادرة مقار الهلال الأحمر جراء الحصار الإسرائيلي والقصف المستمر.
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