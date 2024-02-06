إصابة أكثر من 100 شخص فى اليابان بسبب تساقط الثلوج بكثافة

MENAFN - Youm7) أفادت إدارة إطفاء العاصمة اليابانية طوكيو بأن ما لا يقل عن 109 أشخاص نقلوا إلى المستشفى فى طوكيو حتى صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أصيبوا بسبب تساقط الثلوج بكثافة فى شرق اليابان.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن بيان الإدارة القول "إن أعمار المصابين، الذين تم نقلهم إلى المستشفى تتراوح بين 4 و92 عاما، ولم يكن أي منهم في حالة تهدد حياته، وفي محافظة كاناجاوا المجاورة، أصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة و34 آخرون بجروح متوسطة، بينما أصيب 12 بجروح طفيفة في محافظة سايتاما".





ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراتها من الثلوج الكثيفة في 9 محافظات، حيث تتساقط الثلوج والأمطار باستمرار في بعض المناطق حتى الصباح.

وقد تم تعليق بعض المحطات على خطي تشو وأومي التابعين لشركة شرق اليابان للسكك الحديدية، بينما توقفت جميع الخدمات على خط يوكوهاما مؤقتا.





وألغت خطوط نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية نحو 30 رحلة طيران داخلية، معظمها من أو إلى مطار هانيدا بطوكيو.





وحتى مساء أمس الاثنين، سجلت مايباشي في محافظة جونما أعلى كمية من تساقط الثلوج بلغت 11 سنتيمترا، بينما شهد وسط طوكيو ومدينة سايتاما 8 سنتيمترات لكل منهما، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.





