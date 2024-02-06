ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 27 ألفا و 585 شهيدا

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27,585 والمصابين إلى 66,978.
قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
قالت فصائل فلسطينية، إنها تخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي وآلياته في محاور التقدم وسط وغرب وجنوبي خان يونس.
وأعلنت الفصائل تدمير جرافة إسرائيلية بعبوة "شواظ" غربي مدينة خان يونس، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
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