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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 27 ألفا و 585 شهيدا

2/6/2024 4:32:07 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27,585 والمصابين إلى 66,978.

قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

قالت فصائل فلسطينية، إنها تخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي وآلياته في محاور التقدم وسط وغرب وجنوبي خان يونس.

وأعلنت الفصائل تدمير جرافة إسرائيلية بعبوة "شواظ" غربي مدينة خان يونس، نقلا عن القاهرة الإخبارية.








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