عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

MENAFN - Youm7) اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.



ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين الفلسطينيين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.



ويتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية، من قبل المُستوطنين الإسرائيليين، بحماية شرطة الاحتلال، في مُحاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل.



وفى وقت سابق، استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، الذي دخل يومه الـ123، حيث استشهد 10 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الذي استهدف 4 منازل في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الهوا، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص، واصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.

وشن طيران الاحتلال الحربى غارات طالت منازل في منطقتي مربع أنصار، ودوار أبو مازن، وحي الرمال، غرب مدينة غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة، وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من التحرك في المناطق الغربية من مدينة غزة، وتطلق النار على كل من يتحرك.

وطالت شظايا قذائف مدفعية جيش الاحتلال ساحة مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس، وأغرقت مياه الصرف الصحي خياما للنازحين في مناطق مختلفة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عقب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية في المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,365 مواطن معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.