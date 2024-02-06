Tuesday, 06 February 2024 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شاهد محور سمالوط على النيل .. يضم 47 عملا صناعيا فيديو

2/6/2024 4:32:04 AM
(MENAFN- Youm7)
نشرت وزارة النقل فيديو لمحور سمالوط على النيل، بمحافظة المنيا، والذي يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بعدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل 47 عملا صناعيا (30 كوبري - 17 نفق)، ويساهم في ربط الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل.







ويعد محور سمالوط أحد محاور التنمية الذى يمتد على النيل بمحافظة المنيا، في صعيد مصر، حيث أوضحت وزارة النقل تفاصيل إنشاء المحور وسبب إنشائه، نذكرها في النقاط التالية:



1. قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس، أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.



2. فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل



3. المحور تم افتتاحه رسميا العام قبل الماضي.



4. محـور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر ويشمل 47 عمل صناعى (30 كوبري - 17 نفق) بواقع عدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه.



5. يربط المحور الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوى غرباً عابرا نهر النيل.



6. يساهم المحور في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعى والتنمية الزراعية في غرب المنيا وكذلك المساهمة في تطوير والتوسع في التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت والمساهمة في التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) و مسار العائلة المقدسة شرق النيل .




















MENAFN06022024000132011024ID1107814844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث