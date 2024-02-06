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نائب محافظ القاهرة تقود حملة لإزالة تعديات بحى المقطم

2/6/2024 4:32:04 AM
(MENAFN- Youm7) أشرفت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على تنفيذ عدة إزالات لمخالفات بناء وتعديات لانشطة مخالفة و منها ازالة محلات مخالفة نظرا لتحويل انشطتها من سكني لتجاري بمساكن الدلتا شمال محور عبد المجيد محمود بنطاق حي المقطم .



ونفذت الأجهزة التنفيذية برئاسة العميد احمد ابو بكر رئيس حى المقطم، بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية وبوجود الاجهزة المعنية والمعدات اللازمة بحملة مكبرة، والتي اسفرت عن ازالة عدد من المخالفات، وذلك في ظل حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات، وإعلاء كلمه القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين .



واكدت نائب محافظ القاهرة، أن الإزالات التي تمت بنطاق حي المقطم، كانت لمخالفات مساكن الدلتا شمال محور عبد المجيد محمود، وشملت تنفيذ عدة قرارات ازالات منها مخالفة بناء بالطوب الاحمر وسقف مسلح لغرفة واسقف من الصاج و إزالة بروز مخالفة .



ووجهت "عبد المنعم"، بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم ازالة المخالفات منها لضمان عدم عودة المخالفات مرة اخرى.



واضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ان الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على ازالة مختلف اشكال التعديات مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودة التعديات مرة اخرى وازالة كافة المخالفات في المهد .
















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