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النايل سات توقع مع نظيرتها القطرية مذكرة تفاهم للتعاون والتكامل المشترك

2/6/2024 4:32:04 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية المشغل
الرائد للأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة القطرية للأقمار الصناعية"سهيل سات".
وأوضحت نايل سات أن تلك الاتفاقية ستجمع بين نقاط القوة لدى الشركتين، مما يوفر للعملاء مجموعة لا مثيل لها من خدمات الأقمار الصناعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال
اللواء سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نايل سات على هامش التوقيع، "نحن متحمسون للدخول في شراكة مع سهيل سات لتقديم مجموعة شاملة من حلول الأقمار الصناعية لعملائنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف، "هذه الشراكة تمثل تطوراً هاماً في صناعة الأقمار الصناعية في المنطقة. ومن خلال الجمع بين خبرات وموارد الشركتين حيث إن نايل سات وسهيل سات في وضع جيد لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملاء المنطقة والمساهمة في نموها الاقتصادي".
ومن جانبه قال علي أحمد الكواري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سهيل سات، إن تلك الاتفاقية تأتى فى ظل ما
نشهده من
نمواً سريعاً للاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الأحداث الرياضية العالمية، أدى
لتزايد الطلب من عملائنا التجاريين والحكوميين، ومن أجل تقديم خدمة أفضل لهم والحفاظ على قدرتهم التنافسية على الساحة العالمية، معبراً عن ترحيبه
بهذه الشراكة مع نايل سات فى ظل الايمان الكامل بأن الشركتين تستطيعان
معا تقديم خدمات أفضل لكل عملائهما.
يذكر أنه سيستفيد من هذه الشراكة مجموعة متنوعة من العملاء من خلال تطبيقات مثل بث الفيديو والربط والاتصالات والخدمات الرقمية الأخرى، كما توسع الشركتان تعاونهما مع بعضهما البعض في مجالات مثل التدريب والتسعير والتعاون مع بعضهما البعض كشركاء مفضلين.








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