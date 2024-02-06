روسيا: لا نستبعد الانسحاب من مجلس القطب الشمالى حال كانت أنشطته لا تلبى مصالحنا

(MENAFN
- Youm7) قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية نيكولاى كورشونوف إنه لا يستبعد انسحاب بلاده من مجلس القطب الشمالى فى حال كانت أنشطته لا تلبى مصالحها ولا تتوافق معها.
وقال كورشونوف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة كبار المسؤولين بمجلس القطب الشمالي: "نحن ننطلق من حقيقة أنه يجب أن تكون لدينا جميع الخيارات للمناورة في السياسة الخارجية، بما فى ذلك الانسحاب من مجلس القطب الشمالي إذا كانت أنشطته لا تتوافق مع المصالح الروسية".
وأضاف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن "المجلس يعمل بأقل سرعة ممكنة، والنرويج التي تتولى مسؤولية رئاسة مجلس القطب الشمالي تحاول استئناف عمله بشكل كامل، ولكنها لا تجد الدعم من أعضاء المجلس الآخرين"، مشيرا إلى أن "موسكو بدورها عند النظر في مسألة المشاركة الإضافية في المجلس تسترشد بمدى توافق أنشطتها مع مصالحها".
وكانت روسيا قد أعربت أكثر من مرة عن قلقها من تحول منطقة القطب الشمالى إلى ما وصفته بساحة للعمليات العسكرية على خلفية تخلي فنلندا والسويد عن سياسة الحياد العسكري وقرارهما الانضمام لحلف شمال الأطلسى (ناتو).
من جانب أخر، نفت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة، توقف توريد موسكو فوجين من صواريخ "إس -400" وقطع غيار للطائرات الحربية روسية الصنع وأسلحة أخرى إلى الهند.
وقال المدير العام للشركة ألكسندر ميخييف، خلال معرض الأسلحة العالمي للدفاع في الرياض- بحسب وكالة أنباء "نوفوستي"، اليوم الثلاثاء "إن جميع العقود المبرمة مع الهند يتم تنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد لها".
يُذكر أن وسائل إعلام غربية أفادت، في وقت سابق، بأن النزاع في أوكرانيا وحاجة روسيا للصواريخ وضغط العقوبات يمنعوها من إتمام إمدادات كبيرة من الأسلحة وقطع غيار الطائرات وفوجين من صواريخ "إس -400" للهند.
وكانت الهند أعلنت، مؤخرا، أنها تتوقع إتمام روسيا عقد توريد "إس- 400" خلال عام 2024، حيث وقعتا عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في أكتوبر 2018 بمبلغ يقدر بـ 5.43 مليار دولار، لتصبح الهند بذلك ثالث بلد يشتري هذه الصواريخ بعد الصين وتركيا.
وتمثل منظومات "إس-400" المضادة للأهداف الجوية جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى المضادة للطائرات والصواريخ على مختلف ارتفاعاتها وسرعاتها وأعدادها.
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