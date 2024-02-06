روسيا: لا نستبعد الانسحاب من مجلس القطب الشمالى حال كانت أنشطته لا تلبى مصالحنا

MENAFN - Youm7) قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية نيكولاى كورشونوف إنه لا يستبعد انسحاب بلاده من مجلس القطب الشمالى فى حال كانت أنشطته لا تلبى مصالحها ولا تتوافق معها.

وقال كورشونوف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة كبار المسؤولين بمجلس القطب الشمالي: "نحن ننطلق من حقيقة أنه يجب أن تكون لدينا جميع الخيارات للمناورة في السياسة الخارجية، بما فى ذلك الانسحاب من مجلس القطب الشمالي إذا كانت أنشطته لا تتوافق مع المصالح الروسية".



وأضاف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن "المجلس يعمل بأقل سرعة ممكنة، والنرويج التي تتولى مسؤولية رئاسة مجلس القطب الشمالي تحاول استئناف عمله بشكل كامل، ولكنها لا تجد الدعم من أعضاء المجلس الآخرين"، مشيرا إلى أن "موسكو بدورها عند النظر في مسألة المشاركة الإضافية في المجلس تسترشد بمدى توافق أنشطتها مع مصالحها".

وكانت روسيا قد أعربت أكثر من مرة عن قلقها من تحول منطقة القطب الشمالى إلى ما وصفته بساحة للعمليات العسكرية على خلفية تخلي فنلندا والسويد عن سياسة الحياد العسكري وقرارهما الانضمام لحلف شمال الأطلسى (ناتو).

من جانب أخر، نفت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة، توقف توريد موسكو فوجين من صواريخ "إس -400" وقطع غيار للطائرات الحربية روسية الصنع وأسلحة أخرى إلى الهند.

وقال المدير العام للشركة ألكسندر ميخييف، خلال معرض الأسلحة العالمي للدفاع في الرياض- بحسب وكالة أنباء "نوفوستي"، اليوم الثلاثاء "إن جميع العقود المبرمة مع الهند يتم تنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد لها".



يُذكر أن وسائل إعلام غربية أفادت، في وقت سابق، بأن النزاع في أوكرانيا وحاجة روسيا للصواريخ وضغط العقوبات يمنعوها من إتمام إمدادات كبيرة من الأسلحة وقطع غيار الطائرات وفوجين من صواريخ "إس -400" للهند.

وكانت الهند أعلنت، مؤخرا، أنها تتوقع إتمام روسيا عقد توريد "إس- 400" خلال عام 2024، حيث وقعتا عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في أكتوبر 2018 بمبلغ يقدر بـ 5.43 مليار دولار، لتصبح الهند بذلك ثالث بلد يشتري هذه الصواريخ بعد الصين وتركيا.

وتمثل منظومات "إس-400" المضادة للأهداف الجوية جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى المضادة للطائرات والصواريخ على مختلف ارتفاعاتها وسرعاتها وأعدادها.