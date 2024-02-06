عمدة كييف: زيلينسكى يعرض مصالح أوكرانيا للخطر فى حالة تغيير قائد الجيش

MENAFN - Youm7) سلطت قناة "روسيا اليوم" الضوء على تصريحات عمدة كييف فيتالى كليتشكو التى يؤكد فيها أن الرئيس الأوكرانى يعرض مصالح البلاد للخطر بسبب ما أعلنه عن نيته إقالة قائد الجيش فاليرى زالوجنى.

وأشارت "روسيا اليوم" في تقرير إخباري إلى أن عمدة العاصمة الأوكرانية حذر، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "تيليجرام" أمس الاثنين، من أن تلك الخطوة سوف تنجم عنها عواقب وخيمة على أوكرانيا، موضحا أن المجتمع بأسره في أوكرانيا مشغول بذلك القرار وينتظر بلهفة ما سوف تتمخض عنه الأحداث بشأن مستقبل قائد الجيش.

وأعرب عمدة كييف عن اعتقاده، كما يشير التقرير، أن الشعب الأوكرانى وضع ثقته المطلقة في جيشه بفضل زالوجني الذي يحظى بشعبية كبيرة داخل الأوساط الأوكرانية كما أنه يحظي بثقة الشعب الأوكراني، معربا عن أمله أن تتفهم القيادة الأوكرانية خطورة قرار إقالة زالوجني.

ولفت كليتشكو إلى أن القيادة الأوكرانية يجب أن تسعى للحفاظ على القدرات القتالية ووحدة صف القوات في ساحة القتال في مواجهة القوات الروسية فضلا عن تماسك نسيج المجتمع في الداخل، معربا عن اعتقاده أن مثل هذا القرار لن يسهم بحال من الأحوال في تحقيق تلك الأهداف.

وأضاف التقرير أن هناك العديد من الأنباء حول خلافات حادة بين الرئيس الأوكراني وقائد الجيش منذ عدة أشهر لأسباب مختلفة منها الخلاف بين الطرفين حول إدارة الصراع الحالي مع القوات الروسية إلى جانب ما يثار حول طموحات زالوجني السياسية وقدرته على تشكيل منافسة قوية للرئيس الأوكراني في أي انتخابات مقبلة.

ولفت المقال في الختام إلى تصريحات صدرت مؤخرا عن الرئيس الأوكراني يؤكد فيها أنه بصدد اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة القيادات في العديد من قطاعات الدولة ومنها الجيش إلا أنه لم يذكر شخص بعينه.

من جانبها سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تأكيد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي عزمه تغيير قيادات بارزة في الدولة في إشارة للقائد العام للجيش فاليري زالوجني وغيره من القيادات في قطاعات مختلفة.

وأشار كاتب المقال شوان ووكر إلى أن الرئيس الأوكراني أكد في لقاء مع إحدى القنوات الإخبارية الإيطالية يوم الأحد الماضي أن تغيير قيادات عديدة في الدولة ومنها القائد العام للجيش أصبح ضرورة في هذه المرحلة.

ولفت المقال إلى أن زالوجني، الذي يحظي بشعبية واسعة داخل الأوساط الأوكرانية، تولي قيادة الجيش قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت منذ قرابة العامين، ما يجعل قرار تغييره من جانب القيادة الأوكرانية محفوفا بالكثير من المخاطر السياسية.

وأضاف المقال أن الرئيس زيلينسكي كان قد أخبر زالوجني خلال اجتماع مع القيادات العسكرية يوم الإثنين الماضي بعزمه على إقالته مقترحا عليه أن يبادر هو بتقديم استقالته بدلا من إقالته إلا أن ذلك الاقتراح قوبل بالرفض من جانب زالوجني.

إلا أنه بعد تسريب خبر اعتزام الرئيس إقالة القائد العام، بادر سيرهي نيكيفورف المتحدث الرسمي باسم زيلينسكي بنفي الخبر تماما مؤكدا أن تلك المعلومات عارية تمام من الصحة وأن القائد العام باق في منصبه. كما قامت وزارة الدفاع كذلك بنفي الخبر واصفة إياه بالإشاعة.

وأوضح المقال أن الرئيس الأوكراني أعلن في الوقت الحالي أن لديه خطة ليس فقط لتغيير شخص بعينه ولكن لتغيير العديد من القيادات داخل الدولة ليس في الجيش فقط ولكن في العديد من القطاعات الأخرى من أجل تحقيق النصر في ساحة القتال.

ونوه المقال إلى أن العلاقات بين الرئيس الأوكراني والقائد العام للجيش تشهد توترا ملحوظا منذ عدة أشهر بسبب خلافات حول خطط التعبئة العسكرية بعد أن أعلن زيلينسكي العام الماضي رفضه طلبا من القائد العام بتعبئة ما يقرب من 500,000 مجند.

وأشار المقال في نفس الوقت إلى القلق الذي ينتاب الأوساط الرئاسية جراء الشعبية المتزايدة للقائد العام للجيش ما يرشحه ليكون المنافس القوي للرئيس زيلينسكي في أي انتخابات قادمة.

وأوضح المقال أنه بحلول الذكرى الثانية للعملية العسكرية الروسية في غضون الأيام القليلة القادمة، تعاني القوات الأوكرانية على خطوط المواجهة من الإرهاق والإنهاك كما ينتاب اليأس العديد من الفئات داخل المجتمع الأوكراني بسبب تعليق الولايات المتحدة لمساعداتها العسكرية لأوكرانيا بسبب عرقلة الحزب الجمهوري داخل الكونجرس الأمريكي لحزمة جديدة من المساعدات الأمريكية لكييف.

ولفت المقال في الختام إلى أن إعلان قرارات التغيير في الوقت الحالي تسبب في حالة من البلبلة والإرباك داخل المجتمع الأوكراني سواء من العسكريين أو المدنيين خاصة أنها تأتي في وقت تواجه فيها القوات الأوكرانية في ساحة القتال ضغوطا كبيرا من جانب القوات الروسية.



