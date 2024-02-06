ثوران بركان جبل سيميرو الإندونيسى قاذفا الرماد البركانى لمسافة كيلومتر

(MENAFN
- Youm7) أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، ثوران جبل سيميرو ، الواقع فى مقاطعتى مالانج ولوماجانج فى مقاطعة جاوة الشرقية، قاذفا الرماد البركانى لمسافة كيلومتر نحو الشمال الشرقى.
ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن الضابط في مركز مراقبة جبل سيميرو، غفرون علوى قوله: إنه تم تسجيل ثوران جبل سيميرو، المعروف أيضا باسم "الجبل العظيم"، وهو أعلى بركان في جزيرة جاوة، على جهاز قياس الزلازل بقوة قصوى تبلغ 23 ملم ومدته 120 ثانية.
وبدوره، ناشد مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية، الجمهور بعدم إجراء أي أنشطة في القطاع الجنوبي الشرقي على طول بيسوك كوبوكان على بعد 13 كيلومترًا من مركز الثوران ولا يُسمح أيضًا للأشخاص بممارسة الأنشطة على مسافة 500 متر من ضفة النهر على طول بيسوك كوبوكان لأنها عرضة للتأثر بتوسع السحب الساخنة وتدفقات الحمم البركانية حتى مسافة 17 كيلومترًا من الحفرة.
كما حثت الجمهور بعدم التحرك داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من قمة جبل سيميرو لأنها عرضة للحجارة البركانية المتوهجة.
ويأتي هذا في أعقاب يوم من إعلان السلطات الإندونيسية ثوران بركان جبل إيبو، في الشمال الغربي من جزيرة هالماهيرا بمقاطعة مالوكو الشمالية، لمدة 68 ثانية، مما أدى إلى انتشار الرماد البركاني الكثيف إلى الغرب.
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