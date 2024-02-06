ثوران بركان جبل سيميرو الإندونيسى قاذفا الرماد البركانى لمسافة كيلومتر

MENAFN - Youm7) أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، ثوران جبل سيميرو ، الواقع فى مقاطعتى مالانج ولوماجانج فى مقاطعة جاوة الشرقية، قاذفا الرماد البركانى لمسافة كيلومتر نحو الشمال الشرقى.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن الضابط في مركز مراقبة جبل سيميرو، غفرون علوى قوله: إنه تم تسجيل ثوران جبل سيميرو، المعروف أيضا باسم "الجبل العظيم"، وهو أعلى بركان في جزيرة جاوة، على جهاز قياس الزلازل بقوة قصوى تبلغ 23 ملم ومدته 120 ثانية.

وبدوره، ناشد مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية، الجمهور بعدم إجراء أي أنشطة في القطاع الجنوبي الشرقي على طول بيسوك كوبوكان على بعد 13 كيلومترًا من مركز الثوران ولا يُسمح أيضًا للأشخاص بممارسة الأنشطة على مسافة 500 متر من ضفة النهر على طول بيسوك كوبوكان لأنها عرضة للتأثر بتوسع السحب الساخنة وتدفقات الحمم البركانية حتى مسافة 17 كيلومترًا من الحفرة.

كما حثت الجمهور بعدم التحرك داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من قمة جبل سيميرو لأنها عرضة للحجارة البركانية المتوهجة.

ويأتي هذا في أعقاب يوم من إعلان السلطات الإندونيسية ثوران بركان جبل إيبو، في الشمال الغربي من جزيرة هالماهيرا بمقاطعة مالوكو الشمالية، لمدة 68 ثانية، مما أدى إلى انتشار الرماد البركاني الكثيف إلى الغرب.









