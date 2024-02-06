نيكى هايلى المرشحة المنافسة لترامب تطلب حماية جهاز الخدمة السرية الأمريكى

MENAFN - Youm7) تقدمت مرشحة الحزب الجمهورىنيكى هايلى ، بطلب للحصول على حماية من جهاز الخدمة السرية فى البلاد، بسبب التهديدات المتزايدة التى تلقتها، باعتبارها آخر منافس رئيسى لدونالد ترامب فى ترشيح الحزب الجمهورى للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

وقالت نيكي هايلي "حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة"، بعد فعالية انتخابية: "لقد واجهنا العديد من المشاكل، ولن يمنعني ذلك من القيام بما يجب علي أن أفعله"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وتتنافس هايلي مع ترامب للحصول على بطاقة الحزب الجمهوري للترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والتي ستقام في نوفمبر المقبل.. وتوقعت هايلي أن تستمر في السباق مع ترامب على الأقل حتى الخامس من مارس، موعد تصويت 16 ولاية ومنطقة في الانتخابات التمهيدية.



