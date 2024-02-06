نيكى هايلى المرشحة المنافسة لترامب تطلب حماية جهاز الخدمة السرية الأمريكى

(MENAFN
- Youm7) تقدمت مرشحة الحزب الجمهورى
نيكى هايلى ، بطلب للحصول على حماية من جهاز الخدمة السرية فى البلاد، بسبب التهديدات المتزايدة التى تلقتها، باعتبارها آخر منافس رئيسى لدونالد ترامب فى ترشيح الحزب الجمهورى للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.
وقالت نيكي هايلي "حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة"، بعد فعالية انتخابية: "لقد واجهنا العديد من المشاكل، ولن يمنعني ذلك من القيام بما يجب علي أن أفعله"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.
وتتنافس هايلي مع ترامب للحصول على بطاقة الحزب الجمهوري للترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والتي ستقام في نوفمبر المقبل.. وتوقعت هايلي أن تستمر في السباق مع ترامب على الأقل حتى الخامس من مارس، موعد تصويت 16 ولاية ومنطقة في الانتخابات التمهيدية.
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