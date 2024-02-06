حرق منزل بالكامل فى 15 دقيقة.. النيران تلتهم آلاف المنازل بمأساة تشيلي

MENAFN - Youm7) لقي ما لا يقل عن 123 شخصا حتفهم بسبب حرائق الغابات في تشيلي ، ما دفع رئيسها إلى إعلان الحداد الوطني لمدة يومين.

وقالت صحيفة انفوباى الارجنتينية، إن 15 دقيقة كانت المدة التى تستغرقها النيران لحرق منزل بالكامل، مشيرة إلى انه على سبيل المثال فقد نجت بريسيلا ريفيرو من نيران التهمت منزلها وقالت إن الامر لم يستغرق سوى 15 دقيقة فقط.

وأضافت، "لقد قفزت النيران ، وعبرت الطريق ودخلت منازلنا من الخلف، وخلال 15 دقيقة كانت التهمت كل شئ".

وتأثرت آلاف المنازل أو تضررت جزئيًا أو دمرت بسبب الحرائق التي دمرت منطقة فالبارايسو منذ يوم الجمعة وضربت بشدة قطاعات فينيا ديل مار وكويلبوي وفيلا أليمانا وليماشي.

وذكرت السلطات في تشيلي أنه تم فقدان 200 شخص وتشريد 1600 آخرين من منازلهم جراء حرائق الغابات المشتعلة بأنحاء البلاد منذ أيام وتسببت حتى الآن في مقتل 123 شخصَا، وسجلت ما يقرب من 165 حريقًا في عشرة مناطق، لا يزال معظمها مشتعلا حتى الآن في مساحة تزيد عن 100 ألف هكتار.

وكان الرئيس جابرييل بوريتش قد أعلن، في وقت سابق اليوم، حالة الحداد الوطني لمدة يومين، كما تعهد بملاحقة من تعمد إشعال هذه الحرائق الضخمة إن وجدوا.

وكانت الحرائق ترتكز في مناطق سياحية تهدد المنازل وتجبر السكان على الإجلاء، حيث أتت على مئات الهكتارات من الغابات.

ونجمت الحرائق عن موجة حر صيفية وجفاف على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية بفعل ظاهرة النينيو الجوية .. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إنها تهدد باجتياح الأرجنتين وباراجواي والبرازيل خلال الأيام المقبلة.