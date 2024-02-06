حرق منزل بالكامل فى 15 دقيقة.. النيران تلتهم آلاف المنازل بمأساة تشيلي

(MENAFN
- Youm7) لقي ما لا يقل عن 123 شخصا حتفهم بسبب حرائق الغابات في تشيلي ، ما دفع رئيسها إلى إعلان الحداد الوطني لمدة يومين.
وقالت صحيفة انفوباى الارجنتينية، إن 15 دقيقة كانت المدة التى تستغرقها النيران لحرق منزل بالكامل، مشيرة إلى انه على سبيل المثال فقد نجت بريسيلا ريفيرو من نيران التهمت منزلها وقالت إن الامر لم يستغرق سوى 15 دقيقة فقط.
وأضافت، "لقد قفزت النيران ، وعبرت الطريق ودخلت منازلنا من الخلف، وخلال 15 دقيقة كانت التهمت كل شئ".
وتأثرت آلاف المنازل أو تضررت جزئيًا أو دمرت بسبب الحرائق التي دمرت منطقة فالبارايسو منذ يوم الجمعة وضربت بشدة قطاعات فينيا ديل مار وكويلبوي وفيلا أليمانا وليماشي.
وذكرت السلطات في تشيلي أنه تم فقدان 200 شخص وتشريد 1600 آخرين من منازلهم جراء حرائق الغابات المشتعلة بأنحاء البلاد منذ أيام وتسببت حتى الآن في مقتل 123 شخصَا، وسجلت ما يقرب من 165 حريقًا في عشرة مناطق، لا يزال معظمها مشتعلا حتى الآن في مساحة تزيد عن 100 ألف هكتار.
وكان الرئيس جابرييل بوريتش قد أعلن، في وقت سابق اليوم، حالة الحداد الوطني لمدة يومين، كما تعهد بملاحقة من تعمد إشعال هذه الحرائق الضخمة إن وجدوا.
وكانت الحرائق ترتكز في مناطق سياحية تهدد المنازل وتجبر السكان على الإجلاء، حيث أتت على مئات الهكتارات من الغابات.
ونجمت الحرائق عن موجة حر صيفية وجفاف على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية بفعل ظاهرة النينيو الجوية .. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إنها تهدد باجتياح الأرجنتين وباراجواي والبرازيل خلال الأيام المقبلة.
MENAFN06022024000132011024ID1107814836
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.