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أحمد حمدي ..12هدفا تزين مسيرة صفقة الزمالك الجديدة

2/6/2024 4:31:55 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الزمالك خلال الساعات الماضية التعاقد مع
أحمد حمدى لاعب فريق مونتريال الكندى، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، تبدأ من يناير، ضمن الصفقات التي تم الإعلان عنها لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في ميركاتو الشتاء.

وقبل الانضمام للزمالك، خاض أحمد حمدى مشواره في عدة أندية، حيث لعب في صفوف أندية الاهلى والجونة ومونتريال، ووصلت مشاركاته معهم الى 113 مباراة، باجمالى 5.777 دقيقة

وخلال مشاركته مع الأندية السابقة نجح احمد حمدى في تسجيل 12هدفا، وصنع 7 أهداف لزملائه.

وتعاقد الزمالك مع 10صفقات جديدة
هى: عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، احمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى، الأوغندى موتيابا، وعودة سيف فاروق جعفر







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