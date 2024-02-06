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موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

2/6/2024 4:31:55 AM
(MENAFN- Youm7) يترقب جمهور الأهلي أول مباراة رسمية للفريق خلال الفترة المقبلة بعد فترة توقف طويلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار والتي خرجت منها مصر من دور الـ16 على يد الكونغو.
ويلتقي فريق
الأهلى
مع
شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. نتائج مباريات الأهلي الودية خاض الأهلى معسكر مغلق فى الإمارات وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية كما فاز الأهلي أمس ،الأثنين، على سموحة بهدفين لهدف ودياً.
آخر ظهور للأهلى
توج
الأهلى
ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.
مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا
يقع
فريق الأهلى
فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.








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