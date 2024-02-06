أفشة يوجه رسالة تحفيز للاعبى الأهلى الصاعدين .. فيديو

MENAFN - Youm7) وجه محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي رسالة تحفيز لبعض ناشئ الفريق بضرورة الاجتهاد والعمل بجدية من أجل إثبات الذات والحصول على فرصة .

ونشرت صفحة الأهلي عبر فيس بوك فيديو يظهر فيه أفشة رفقة عدد من الناشئين ومعهم عم حارث عامل غرفة الملابس يتواجدون في سيارة جولف .

وقال أفشة في الفيديو : مبتتحسبشى كدة يا صاحبي.. هي مش مجرد قاضية لكن لازم تثبت كل يوم انك قد المسؤولية وانك قد انك تلعب لتاريخ كبير زي النادي الأهلي.. مش كدة ياعم حارث"

و رد الأخير، قائلاً: "اه يا كابتن أفشة.. انا بقالي 47 سنة شغال هنا".

من ناحية ـأخرى ، يفاضل مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى، بين الثنائي محمود كهربا وأنتونى موديست مهاجمي الأهلي لقيادة هجوم الفريق الأحمر فى مباراته القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها 16 فبراير الجاري، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل اختيار أحدهما للمشاركة أساسيا وتواجد الآخر على دكة البدلاء.ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد، ويأتي يانج أفريكانز التنزاني فى المركز الثاني بنفس رصيد الأهلى لكنه خاض 5 مباريات وليس 4 لقاءات مثل الأهلي ثم فريق شباب بلوزداد الجزائري بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط "بعد خوض 3 مباريات" وأخيرا ميدياما الغانى بالمركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، "بعد خوض 4 مباريات".