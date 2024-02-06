كيشو يطير إلى أوزبكستان للحاق بمعسكر منتخب المصارعة

(MENAFN
- Youm7) غادر صباح اليوم محمد كيشو لاعب منتخب المصارعة ، إلى أوزبكستان، للحاق بمعسكر المنتخب رفقة مدربه محمد إبراهيم ، و الذى يقام بأوزبكستان للمصارعة الرومانية ويستمر حتى 17 فبراير الجارى.
ويضم المعسكر من اللاعبين كلا من
مؤمن حسين، هيثم فهمى ، مصطفي حسين ، محمود خالد ، محمد مصطفي ، محمد جبر ، عبد اللطيف منيع، ليلحق بهم كيشو اليوم.
ويتكون الجهاز المرافق لهم في المعسكر
ياسر صقر مدرب ، كمال عبده مدير فنيا ، إبراهيم نصر مدرب.
من ناحية أخرى، دخل منتخب
المصارعة
الحرة
الى الصين ، للدخول فى معسكر مغلق لمدة شهر، على أن يستمر المعسكر طوال شهر فبراير وحتى بداية
مارس القادم.
وتتكون بعثة المصارعة فى معسكر الصين كل من محمود مصطفي
مديرا فنيا وقائم بأعمال رئيس البعثة، ومعه اللاعبون، عبد الرحمن محمد، جمال عبدالناصر، عمر أمين، شهاب امام،عمرو رضا، أحمد خالد، مصطفي جبر، ضياء جودة.
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