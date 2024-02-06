كيشو يطير إلى أوزبكستان للحاق بمعسكر منتخب المصارعة

MENAFN - Youm7) غادر صباح اليوم محمد كيشو لاعب منتخب المصارعة ، إلى أوزبكستان، للحاق بمعسكر المنتخب رفقة مدربه محمد إبراهيم ، و الذى يقام بأوزبكستان للمصارعة الرومانية ويستمر حتى 17 فبراير الجارى.

ويضم المعسكر من اللاعبين كلا من

مؤمن حسين، هيثم فهمى ، مصطفي حسين ، محمود خالد ، محمد مصطفي ، محمد جبر ، عبد اللطيف منيع، ليلحق بهم كيشو اليوم.

ويتكون الجهاز المرافق لهم في المعسكر

ياسر صقر مدرب ، كمال عبده مدير فنيا ، إبراهيم نصر مدرب.

من ناحية أخرى، دخل منتخب

المصارعة

الحرة

الى الصين ، للدخول فى معسكر مغلق لمدة شهر، على أن يستمر المعسكر طوال شهر فبراير وحتى بداية

مارس القادم.

وتتكون بعثة المصارعة فى معسكر الصين كل من محمود مصطفيمديرا فنيا وقائم بأعمال رئيس البعثة، ومعه اللاعبون، عبد الرحمن محمد، جمال عبدالناصر، عمر أمين، شهاب امام،عمرو رضا، أحمد خالد، مصطفي جبر، ضياء جودة.