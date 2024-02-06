الزمالك يرفض رحيل السيد الغديرى للإسماعيلى

MENAFN - Youm7) رفض مسئولو نادى الزمال الموافقة على العرض الذى تلقاه السيد الغديرى لاعب الفريق للانتقال إلى الإسماعيلى ، خلال الميركاتو الشتوى .

وتمسك الزمالك باستمرار الغديرى في صفوف الأبيض خلال الفترة الجارية ، في ظل سياسة الأبيض في تصعيد لاعبى الشباب للفريق الأول والاستعانة بهم في التدريبات والمباريات، إضافة إلى التمسك بلاعبيه من الشباب والناشئين.

تلقى السيد الغديرى لاعب فريق الشباب بالزمالك، عرضا من أحد الوكلاء للانتقال إلى نادى الإسماعيلى، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد الزمالك مع السيد الغديرى فى يناير عام 2023، قادما من الجزيرة الإماراتي، ولعب لفريق الشباب مواليد 2004.

وأعلن الزمالك الاستغناء عن كل من: عمرو السيسى، وعبد الله جمعة، وحاتم سكر، وأحمد زكى، ومصطفى شكرى، ومحمد طارق، ومحمد حسام، وكريم عبد الحق.