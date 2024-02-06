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مسؤولة أممية: الأوضاع في قطاع غزة مفجعة وكارثية

2/6/2024 4:31:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 2 (كونا) -- وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو الأوضاع في قطاع غزة بأنها "مفجعة وكارثية" تحت وطأة تصعيد الحرب الشعواء التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت ديكارلو خلال إحاطة أمام مجلس الأمن مساء أمس الاثنين إلى تفشي الجوع والمرض وتدهور ظروف المأوى لعدد كبير من الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية "لمنع المزيد من التصعيد وتفاقم التوترات التي تقوض السلام والأمن الإقليميين".
وجددت دعوة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش للايقاف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية مشددة على أن الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط على المدى الطويل يتطلب تنفيذ خارطة طريق سياسية واضحة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن غوتيريش يواصل اتصالاته مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لحث كل الأطراف على اتخاذ تدابير ملموسة لتهدئة التوترات والعمل على إيجاد حلول سياسية مستدامة تهدف إلى حل النزاعات الطويلة الأمد.
وحذرت من أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال "مضطربة إلى حد كبير" مشيرة إلى أن التوترات التي اجتاحت العديد من البلدان في المنطقة لا تزال تتصاعد.
وتشير بيانات السلطات الصحية في غزة إلى أن نحو 27365 استشهدوا فيما أصيب قرابة 66630 جراء العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية) ع س ت / ط م ا

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