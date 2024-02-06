مسؤولة أممية: الأوضاع في قطاع غزة مفجعة وكارثية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 2 (كونا) -- وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو الأوضاع في قطاع غزة بأنها "مفجعة وكارثية" تحت وطأة تصعيد الحرب الشعواء التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت ديكارلو خلال إحاطة أمام مجلس الأمن مساء أمس الاثنين إلى تفشي الجوع والمرض وتدهور ظروف المأوى لعدد كبير من الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية "لمنع المزيد من التصعيد وتفاقم التوترات التي تقوض السلام والأمن الإقليميين".
وجددت دعوة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش للايقاف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية مشددة على أن الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط على المدى الطويل يتطلب تنفيذ خارطة طريق سياسية واضحة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن غوتيريش يواصل اتصالاته مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لحث كل الأطراف على اتخاذ تدابير ملموسة لتهدئة التوترات والعمل على إيجاد حلول سياسية مستدامة تهدف إلى حل النزاعات الطويلة الأمد.
وحذرت من أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال "مضطربة إلى حد كبير" مشيرة إلى أن التوترات التي اجتاحت العديد من البلدان في المنطقة لا تزال تتصاعد.
وتشير بيانات السلطات الصحية في غزة إلى أن نحو 27365 استشهدوا فيما أصيب قرابة 66630 جراء العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية) ع س ت / ط م ا
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