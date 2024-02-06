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الرئيس الأمريكي يعتزم استخدام الفيتو ضد مشروع لدعم الكيان الإسرائيلي المحتل

2/6/2024 4:31:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 2 (كونا) -- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم استخدام حق النقض (فيتو) ضد مشروع قانون يدعو إلى تقديم حزمة مساعدات مستقلة لدعم الكيان الإسرائيلي المحتل بقيمة تبلغ 6ر17 مليار دولار.
وأضاف البيت الأبيض في بيان مساء أمس الاثنين ان الإدارة الأمريكية "تعارض بشدة" مشروع القانون المستقل الذي تقدم به الجمهوريون بمجلس النواب.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن يعتزم استخدام (الفيتو) ضد المشروع إذا تم تمريره في مجلس النواب وأحيل إلى مكتبه.
ويأتي ذلك بعد أن عملت إدارة بايدن مع أعضاء في الكونغرس من الحزبين لعدة أشهر على مشروع قانون تمويل إضافي أكبر يوفر الدعم لأوكرانيا وإجراء تغييرات على أمن الحدود ويشمل المساعدات الإضافية للكيان الاسرائيلي المحتل.
إلا أن الجمهوريين في مجلس النواب يعتزمون المضي قدما هذا الأسبوع بالتصويت على مشروع قانون مساعدات الكيان المحتل بشكل مستقل.
وقال مكتب الإدارة والميزانية التابع للمكتب التنفيذي في الرئاسة الأمريكية في البيان "بدلا من العمل بحسن نية لمعالجة تحديات الأمن القومي الأكثر إلحاحا فإن مشروع القانون هذا يعد مناورة سياسية ساخرة أخرى".
وشدد على أن الإدارة الأمريكية "تعارض بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئا لتأمين الحدود ولا تفعل شيئا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه وتفشل في دعم أمن المعابد الأمريكية والمساجد وأماكن العبادة الضعيفة وتمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال".
وحث البيت الأبيض الأعضاء في مجلسي الكونغرس على "رفض هذه الحيلة السياسية" والتصويت ضد مشروع القانون مشيرا إلى أن بايدن "سيستخدم حق النقض ضد الإجراء إذا وصل إلى مكتبه".
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري غدا الأربعاء على مشروع القانون الذي لا يتضمن أي تخفيضات في التمويل كما أقر المجلس سابقا.
ويتوقع أنه حتى في حالة الموافقة على مشروع القانون المستقل في مجلس النواب فإنه سيواجه معارضة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الذين يركزون بشكل أكبر على حزمة أمن الحدود التي وافق عليها الحزبان والتي تم الكشف عنها الأول من أمس الأحد.
ويتضمن مشروع القانون التكميلي الشامل الذي يدعمه بايدن 20 مليار دولار لأمن الحدود ويمنح الحكومة الفيدرالية سلطة مؤقتة لطرد المهاجرين عندما يتجاوز متوسط عدد المعابر اليومية عتبة محددة ورفع معايير تقييم طلبات اللجوء وتسريع البت بها وبنود أخرى ذات صلة بأزمة تدفق المهاجرين من المكسيك عبر حدود الولايات المتحدة الجنوبية.
كما يشمل تمويلا إضافيا لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار و1ر14 مليار دولار للكيان الاسرائيلي المحتل ومساعدة لحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أبلغ المشرعين الجمهوريين بأنه يريد أن تكون حزمة المساعدات الجديدة للكيان الاسرائيلي المحتل "جاهزة في وقت قصير".
وفي المقابل شدد رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي في منشور على موقع (إكس) على أن "الوقت قد حان" لإقرار مشروع القانون الشامل المتعلق بالتمويل الإضافي بغرض تنفيذ أهداف الأمن القومي الأمريكي. (النهاية)

رس ر / ط م ا



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