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واشنطن تعرض مساعدة تشيلي لمكافحة حرائق الغابات مع ارتفاع الحصيلة إلى 122 قتيلا

2/6/2024 4:31:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 2 (كونا) -- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استعداد بلاده لتقديم المساعدات الضرورية لتشيلي التي تكافح منذ نهاية الأسبوع الماضي حرائق غابات امتدت لمناطق واسعة في البلاد وتسببت حتى الآن بمقتل 122 شخصا وتدمير 14 ألف منزل.
وقال بايدن في بيان مساء أمس الاثنين إن إدارته "على اتصال مع شركائنا في تشيلي" معربا عن استعداد "الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الضرورية للشعب التشيلي".
وأكد أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب تشيلي في هذا الوقت العصيب".
وفي تشيلي أشارت وكالة الطب الشرعي الحكومية إلى انه تم التعرف على هويات 32 من القتلى فقط من بين الضحايا حتى الآن.
وقالت عمدة بلدة (فينيا ديل مار) السياحية ماكارينا ريبامونتي للصحفيين إن "190 شخصا مازالوا في عداد المفقودين" في البلدة التي سقط فيها معظم ضحايا حرائق تشيلي.
وبدأت الحرائق يوم الجمعة في منطقة (فالبارايسو) ثم غذتها الرياح وموجة الحر الشديدة التي شهدت درجات حرارة بلغت حوالي 40 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد ضحايا أسوأ كارثة طبيعية تشهدها تشيلي منذ سنوات مع تسابق السكان ورجال الإطفاء والجيش لرفع الأنقاض في المناطق السكنية بمدينتي (فالبارايسو) و(فينا ديل مار) الساحليتين حيث التهمت كرات النار المنازل في غضون دقائق.
وبدأت تشيلي امس الاثنين فترة حداد رسمية تستمر مدة يومين في وقت حذر الرئيس غابرييل بوريتش من أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع "بشكل كبير" بسبب وجود "عدد لا يستهان به" من المفقودين. (النهاية)

رس ر / ط م ا



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