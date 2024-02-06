واشنطن تعرض مساعدة تشيلي لمكافحة حرائق الغابات مع ارتفاع الحصيلة إلى 122 قتيلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 2 (كونا) -- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استعداد بلاده لتقديم المساعدات الضرورية لتشيلي التي تكافح منذ نهاية الأسبوع الماضي حرائق غابات امتدت لمناطق واسعة في البلاد وتسببت حتى الآن بمقتل 122 شخصا وتدمير 14 ألف منزل.
وقال بايدن في بيان مساء أمس الاثنين إن إدارته "على اتصال مع شركائنا في تشيلي" معربا عن استعداد "الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الضرورية للشعب التشيلي".
وأكد أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب تشيلي في هذا الوقت العصيب".
وفي تشيلي أشارت وكالة الطب الشرعي الحكومية إلى انه تم التعرف على هويات 32 من القتلى فقط من بين الضحايا حتى الآن.
وقالت عمدة بلدة (فينيا ديل مار) السياحية ماكارينا ريبامونتي للصحفيين إن "190 شخصا مازالوا في عداد المفقودين" في البلدة التي سقط فيها معظم ضحايا حرائق تشيلي.
وبدأت الحرائق يوم الجمعة في منطقة (فالبارايسو) ثم غذتها الرياح وموجة الحر الشديدة التي شهدت درجات حرارة بلغت حوالي 40 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد ضحايا أسوأ كارثة طبيعية تشهدها تشيلي منذ سنوات مع تسابق السكان ورجال الإطفاء والجيش لرفع الأنقاض في المناطق السكنية بمدينتي (فالبارايسو) و(فينا ديل مار) الساحليتين حيث التهمت كرات النار المنازل في غضون دقائق.
وبدأت تشيلي امس الاثنين فترة حداد رسمية تستمر مدة يومين في وقت حذر الرئيس غابرييل بوريتش من أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع "بشكل كبير" بسبب وجود "عدد لا يستهان به" من المفقودين. (النهاية)
رس ر / ط م ا
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