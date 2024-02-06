Tuesday, 06 February 2024 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة 240 شخصا إثر عاصفة ثلجية اجتاحت طوكيو

2/6/2024 4:31:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 6 - 2 (كونا) -- أعلنت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء إصابة 240 شخصا على الأقل إثر هبوب عاصفة ثلجية ضربت العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها.
وأوضحت إدارة إطفاء طوكيو أن 135 من المصابين نقلوا إلى المستشفى جراء إصابات مرتبطة بالعاصفة.
وبحسب الخطوط الجوية اليابانية تم إلغاء 31 رحلة جوية حتى الآن معظمها من وإلى مطار (هانيدا) الدولي في طوكيو.
وقال مشغلو القطارات إن تساقط الثلوج تسبب بتعليق أو تأخير لبعض القطارات التي تربط طوكيو بالمدن الأخرى وأثر أيضا على أنظمة النقل في العاصمة كما تم إغلاق أجزاء من الطرق السريعة في طوكيو وما حولها بشكل جزئي.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تساقط الثلوج في قرية (نوزاوا أونسن) وسط اليابان بلغ 82 سنتيمترا حتى صباح اليوم الثلاثاء فيما سجل وسط طوكيو 8 سنتيمترات من الثلوج.
وحثت الوكالة السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة رغم أن تساقط الثلوج تجاوز ذروته.(النهاية)

م ك / ف د س




MENAFN06022024000071011013ID1107814826

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث