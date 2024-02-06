إصابة 240 شخصا إثر عاصفة ثلجية اجتاحت طوكيو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 6 - 2 (كونا) -- أعلنت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء إصابة 240 شخصا على الأقل إثر هبوب عاصفة ثلجية ضربت العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها.
وأوضحت إدارة إطفاء طوكيو أن 135 من المصابين نقلوا إلى المستشفى جراء إصابات مرتبطة بالعاصفة.
وبحسب الخطوط الجوية اليابانية تم إلغاء 31 رحلة جوية حتى الآن معظمها من وإلى مطار (هانيدا) الدولي في طوكيو.
وقال مشغلو القطارات إن تساقط الثلوج تسبب بتعليق أو تأخير لبعض القطارات التي تربط طوكيو بالمدن الأخرى وأثر أيضا على أنظمة النقل في العاصمة كما تم إغلاق أجزاء من الطرق السريعة في طوكيو وما حولها بشكل جزئي.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تساقط الثلوج في قرية (نوزاوا أونسن) وسط اليابان بلغ 82 سنتيمترا حتى صباح اليوم الثلاثاء فيما سجل وسط طوكيو 8 سنتيمترات من الثلوج.
وحثت الوكالة السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة رغم أن تساقط الثلوج تجاوز ذروته.(النهاية)
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