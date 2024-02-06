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(التعاون الإسلامي) تدعو إلى الحوار إزاء التطورات في السنغال

2/6/2024 4:31:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 6 - 2 (كونا) -- دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الثلاثاء جميع الأطراف السياسية في السنغال إلى ترجيح الحوار لمواجهة التحديات السياسية والتطورات التي تواجهها.
وأعرب الأمين العام في بيان عن تضامنه مع الشعب السنغالي مستذكرا في الوقت ذاته الدور المهم الذي تضطلع به السنغال داخل منظمة التعاون الإسلامي.
وكان رئيس السنغال ماكي صال ألغى السبت الماضي مرسوما يحدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري بشأن ملف الانتخابات.
كما أعلن في الوقت نفسه إطلاق حوار وطني مفتوح بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة كما جدد تمسكه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.(النهاية)

ف ن / م ج ز




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