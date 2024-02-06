(التعاون الإسلامي) تدعو إلى الحوار إزاء التطورات في السنغال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 6 - 2 (كونا) -- دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الثلاثاء جميع الأطراف السياسية في السنغال إلى ترجيح الحوار لمواجهة التحديات السياسية والتطورات التي تواجهها.
وأعرب الأمين العام في بيان عن تضامنه مع الشعب السنغالي مستذكرا في الوقت ذاته الدور المهم الذي تضطلع به السنغال داخل منظمة التعاون الإسلامي.
وكان رئيس السنغال ماكي صال ألغى السبت الماضي مرسوما يحدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري بشأن ملف الانتخابات.
كما أعلن في الوقت نفسه إطلاق حوار وطني مفتوح بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة كما جدد تمسكه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.(النهاية)
ف ن / م ج ز
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