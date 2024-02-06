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سفير سلطنة عمان: زيارة سمو أمير البلاد تحمل دلالات واعتبارات مهمة

2/6/2024 4:31:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 2 (كونا) -- أكد سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت الدكتور صالح الخروصي أهمية الزيارة المقررة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى السلطنة اليوم الثلاثاء مشيرا إلى أنها تحمل دلالات واعتبارات مهمة.
وأوضح السفير الخروصي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن الزيارة تحمل دلالات واعتبارات مهمة لأنها الزيارة الأولى التي يقوم بها سمو الأمير إلى سلطنة عمان بعد تولي سموه مقاليد الحكم في 16 ديسمبر الماضي.
وأضاف أن هذا الحدث المهم يأتي كذلك في إطار (زيارة دولة) يتم فيها اتخاذ أرفع الإجراءات البروتوكولية وتشمل في الوقت ذاته لقاء قمة يجمع بين صاحب السمو أمير البلاد وجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
ولفت الى أن كل لقاءات وزيارات قيادتي البلدين تحظى بأهمية خاصة لما للعلاقات بينهما من تميز وخصوصية.
وأكد أن سلطنة عمان تترقب اليوم بقلوب ملؤها الفخر زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولقاءه بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
وقال إنه منذ انطلاق النهضة العمانية على يد مؤسس عمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه في عام 1970 تبادل رحمه الله الزيارات مع إخوانه أمراء دولة الكويت وكانت لقاءاتهم تنعكس بشكل إيجابي على شعبيهما وعلى شعوب المنطقة.
وأضاف أنه كانت لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عدة زيارات لدولة الكويت واليوم يستقبل أخاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في هذا اللقاء المتجدد والذي يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد السفير العماني أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ودولة الكويت تشهد اليوم انطلاقة اقتصادية مهمة للغاية تتمثل في مصفاة الدقم التي بدأت في الإنتاج الفعلي في الأشهر الأخيرة الماضية والتي تصل طاقتها التكريرية إلى 230 ألف برميل من النفط يوميا في حين يبلغ حجم الاستثمار فيها نحو تسعة مليارات دولار ويضاف إلى ذلك مجمع الصناعات البتروكيماوية مما يجعل هذا المشروع أحد أهم وأبرز مشاريع الاستثمار في الطاقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح أن منطقة الدقم الاقتصادية تعتبر إحدى أبرز المناطق الاقتصادية في المنطقة وهي تتربع على مساحة تزيد على 1200 كيلومتر مربع وتطل على بحر العرب والمحيط الهندي ولها صلتها المباشرة بمختلف موانئ العالم مما يكسبها مميزات استراتيجية متعددة.
ورأى أن "الانتعاش والنمو الاقتصادي المتوقع سواء كان بين البلدين أو لمنظومتنا الخليجية ولمنطقتنا العربية عموما إنما يرتكز في الأساس إلى مثل هذه الشراكات الفعالة التي نأمل أن تحقق الأهداف المرسومة لها".
وقال إن العلاقات بين البلدين تشمل مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية مشيدا بما تم التوصل إليه في الدورة التاسعة للجنة العمانية - الكويتية المشتركة التي عقدت في مسقط في مارس الماضي برعاية وإشراف وزيري الخارجية.
ولفت إلى أن الجانب الثقافي من العلاقات يشهد مزيدا من التطور مع ترقب الكثير من الفعاليات والأنشطة المشتركة خلال العام الجاري والفترة القادمة.
وأعرب السفير الخروصي في ختام تصريحه عن التطلع إلى لقاء العاهلين الكبيرين اليوم باعتزاز لما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية والطموح للارتقاء بهذه العلاقات الاستثنائية إلى أرحب فضاء ممكن.
ومن المقرر أن يتوجه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه اليوم إلى سلطنة عمان الشقيقة وذلك في زيارة دولة.
كما يتفضل سموه رعاه الله وأخوه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة فيشملان برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية) غدا الأربعاء وذلك بولاية الدقم. (النهاية)

ع م ا / ط م ا



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