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وزير (مجلس الوزراء): تحسين معيشة المواطن بند أساسي في برنامج عمل الحكومة

2/6/2024 4:31:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 2 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي أن تحسين معيشة المواطن بند أساسي في برنامج عمل الحكومة الذي قدمته اليوم الثلاثاء بشكل رسمي للأمانة العامة في مجلس الأمة.
جاء ذلك في مداخلة للوزير المعوشرجي في جلسة مجلس الأمة اليوم أثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وأوضح المعوشرجي أن رسالة الحكومة فيما يتعلق بطلب تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان البرلمانية عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر تهدف لدراستها حتى يتسنى للحكومة تثبيت رأيها في تلك التقارير.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي قد قدم رسالة يطلب فيها من مجلس الأمة بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة اليوم تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة (50) من اللائحة الداخلية. (النهاية)

ع ج ر / ج ي / ت م




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