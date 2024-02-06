المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق المقاصد الشرعية لتعظيم منافعه وتقليل مضاره

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 6 – 2 (كونا) –- أكد رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الدكتور محمد الجارالله أهمية توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في تحقيق المقاصد الشرعية لتعظيم منافعه وتقليل مضاره مبينا أن هذه التقنية لها مخاوف وأخطار يجب الحذر منها.
جاء ذلك في تصريح صحفي للجارالله اليوم الثلاثاء عقب افتتاح ورشة عمل أقامتها المنظمة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تحت عنوان (توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرات الأطباء والفقهاء والدعاة على الخطابة ومواجهة الإعلام) بمشاركة 70 من الفقهاء والدعاة.
وقال الجارالله إن الورشة تهدف الى إكساب المتدربين معلومات ومهارات أساسية حول الذكاء الاصطناعي والتعرف على بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدعوة والخطابة علاوة على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق المقاصد الخمسة للشريعة.
وأوضح أنها تهدف أيضا إلى كيفية إعداد خطبة أو كتابة مقالة أو صناعة محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعرف على التحديات والمخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهتها.
وذكر أن الورشة تستهدف كبار الشخصيات العاملة في مجال الدعوة الإسلامية والدعاة عموما من الرجال والسيدات والأطباء والممارسين الصحيين والاخصائيين الاجتماعيين ومتخذي القرار الصحي والأكاديميين والباحثين والمهتمين بالمجالات ذات الصلة وأعضاء جمعيات المجتمع المدني خصوصا في المجال الديني. (النهاية)
م ر ف / م ن ف
MENAFN06022024000071011013ID1107814822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.