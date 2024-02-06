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المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق المقاصد الشرعية لتعظيم منافعه وتقليل مضاره

2/6/2024 4:31:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 6 – 2 (كونا) –- أكد رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الدكتور محمد الجارالله أهمية توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في تحقيق المقاصد الشرعية لتعظيم منافعه وتقليل مضاره مبينا أن هذه التقنية لها مخاوف وأخطار يجب الحذر منها.
جاء ذلك في تصريح صحفي للجارالله اليوم الثلاثاء عقب افتتاح ورشة عمل أقامتها المنظمة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تحت عنوان (توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرات الأطباء والفقهاء والدعاة على الخطابة ومواجهة الإعلام) بمشاركة 70 من الفقهاء والدعاة.
وقال الجارالله إن الورشة تهدف الى إكساب المتدربين معلومات ومهارات أساسية حول الذكاء الاصطناعي والتعرف على بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدعوة والخطابة علاوة على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق المقاصد الخمسة للشريعة.
وأوضح أنها تهدف أيضا إلى كيفية إعداد خطبة أو كتابة مقالة أو صناعة محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعرف على التحديات والمخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهتها.
وذكر أن الورشة تستهدف كبار الشخصيات العاملة في مجال الدعوة الإسلامية والدعاة عموما من الرجال والسيدات والأطباء والممارسين الصحيين والاخصائيين الاجتماعيين ومتخذي القرار الصحي والأكاديميين والباحثين والمهتمين بالمجالات ذات الصلة وأعضاء جمعيات المجتمع المدني خصوصا في المجال الديني. (النهاية)

م ر ف / م ن ف




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