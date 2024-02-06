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مؤتمر (المجتمع الخليجي نحو عالم متغير) يبحث تحديات البطالة والتغيرات الديموغرافية والعولمة

2/6/2024 4:31:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 2 (كونا) -- قال رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتية عبدالله الرضوان إن المجتمع الخليجي يواجه مجموعة من التحديات من أبرزها الموضوعات المتعلقة بالبطالة والتغيرات الديموغرافية وتحديات العولمة في منطقة الخليج العربي.
وأضاف الرضوان في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر (المجتمع الخليجي نحو عالم متغير) اليوم الثلاثاء وتنظمه الرابطة برعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا ويستمر يوما واحدا أن المؤتمر يناقش هذه التحديات وأبعادها لافتا إلى أن البطالة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الخليجي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن نسبة البطالة من إجمالي عدد السكان في منطقة الخليج تظهر بشكل متدن جدا لأن الأغلبية الساحقة من القوى العاملة هي أساسا من الأجانب لكن عند القيام باحتساب البطالة نسبة إلى عدد المواطنين فإننا نجدها مرتفعة بشكل واضح ليتضح لنا عمق الخلل الهيكلي في المنظومة.
ولفت إلى البعد الثاني وهو الديمغرافي ومخاطره "حيث نجد أن المواطنين يشكلون نسبة قليلة لعدد السكان الإجمالي إذ إن أغلبية السكان من الأجانب الوافدين وهذا الجانب يجب ان تركز عليه الدول الخليجية وتجد له حلولا ومن أهمها سياسة الاحلال".
وتناول البعد الثالث المتمثل بتحديات العولمة التي تثير جدلا واسعا وتتعدد الآراء بشأنها لأن مفهوم العولمة يتميز بالموضوعية وعدم التناسق بين النظرية والواقع "فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن العولمة تشير إلى مجموعة من التطورات وتهدف إلى إزالة الحدود والفواصل بين العالم كله وهذا الأمر الذي نعيشه واقعا الآن إلا أن الجوانب النظرية تنطوي على مفارقات كبيرة". (النهاية)

أ خ و / م غ ع




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