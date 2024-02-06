مؤتمر (المجتمع الخليجي نحو عالم متغير) يبحث تحديات البطالة والتغيرات الديموغرافية والعولمة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 2 (كونا) -- قال رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتية عبدالله الرضوان إن المجتمع الخليجي يواجه مجموعة من التحديات من أبرزها الموضوعات المتعلقة بالبطالة والتغيرات الديموغرافية وتحديات العولمة في منطقة الخليج العربي.
وأضاف الرضوان في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر (المجتمع الخليجي نحو عالم متغير) اليوم الثلاثاء وتنظمه الرابطة برعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا ويستمر يوما واحدا أن المؤتمر يناقش هذه التحديات وأبعادها لافتا إلى أن البطالة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الخليجي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن نسبة البطالة من إجمالي عدد السكان في منطقة الخليج تظهر بشكل متدن جدا لأن الأغلبية الساحقة من القوى العاملة هي أساسا من الأجانب لكن عند القيام باحتساب البطالة نسبة إلى عدد المواطنين فإننا نجدها مرتفعة بشكل واضح ليتضح لنا عمق الخلل الهيكلي في المنظومة.
ولفت إلى البعد الثاني وهو الديمغرافي ومخاطره "حيث نجد أن المواطنين يشكلون نسبة قليلة لعدد السكان الإجمالي إذ إن أغلبية السكان من الأجانب الوافدين وهذا الجانب يجب ان تركز عليه الدول الخليجية وتجد له حلولا ومن أهمها سياسة الاحلال".
وتناول البعد الثالث المتمثل بتحديات العولمة التي تثير جدلا واسعا وتتعدد الآراء بشأنها لأن مفهوم العولمة يتميز بالموضوعية وعدم التناسق بين النظرية والواقع "فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن العولمة تشير إلى مجموعة من التطورات وتهدف إلى إزالة الحدود والفواصل بين العالم كله وهذا الأمر الذي نعيشه واقعا الآن إلا أن الجوانب النظرية تنطوي على مفارقات كبيرة". (النهاية)
أ خ و / م غ ع
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