حكاية نور النبوى مع كرة القدم ما بين الدراما والسينما.. من نقل عام إلى الحريفة

MENAFN - Youm7) يواصل فيلم الحريفة تحقيق إيرادات مميزة في شباك التذاكر، فبعدما تصدر الإيرادات يوميًا تخطت إجمالي إيراداته مؤخرًا حاجز الـ 45 مليون جنيه، وهو الفيلم الذى يبرز فيه نور النبوى مع كرة القدم تحديدًا، والتي باتت فأل حسن عليه خاصة أنه سبق وشارك في الدراما بشخصية لاعب كرة قدم أيضًا.

الحكاية بدأت عام 2022 مع مسلسل نقل عام بطولة الفنان محمود حميدة، ولعب فيه نور النبوى شخصية شاب يحلم بلعب كرة القدم، ويجمع الكرات في أحد الأندية قبل مشاهدته من قبل المدرب الذى اندهش مما يمتلكه الشاب من موهبة كبيرة ليمنحه الفرصة.

ومن الدراما للسينما بعدما ظهر في فيلم الحريفة مرة أخرى مع كرة القدم، ليحقق العمل نجاحاً كبيراً وإيرادات كبيرة.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى

.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ويحلمون معا أن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.



