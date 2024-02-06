حدوتة منسية الحلقة 8.. عمر يرفض تأجير رحم للإنجاب ونوح يحاول إنقاذ المصنع

MENAFN - Youm7) شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "حدوتة منسية " الذى يتم عرضه على قناة cbc ومنصة Watch it الرقمية تطورات مثيرة فى الأحداث، حيث يهجم عاطف (أمير صلاح الدين) على مصنع الحاج حلمى (أحمد صيام) بصحبة بلطجية، بعد طرده منه، ويضربون الحاج حلمى ونوج (محمود حجازى) وسرقوا سيارات البضاعة ليقع حلمى فى ورطة بسبب التزاماته مع التجار.

ويحاول نوح مساعدة الحاج حلمى والتصرف فى مورد للدقيق والسكر، ويعد التجار بتلبية طلبياتهم لكن يصبروا لمدة أسبوع، ويكتب على نفسه وصولات أمانه، وفى الجانب الآخر يقع مالك ابن هاشم (هشام إسماعيل) ودهب (عبير صبرى) في ورطة جديدة بسبب الهاكرز على اللاب توب ويطلب منه دفع 2000 دولار يحاول مالك سرقة المبلغ من غرفة والدة ويجد خاتم الماس ويسرقه.

وخلال الأحداث يوافق عمر (محمد على رزوق) على رغبة زوجته وفاء (رجوى حامد) بأن تأتى بفتاة وينجب منها زوجها طفلا وتحصل عليه لتربيته، لكن يرفض أن يكون ذلك بدون زواج لأن تأجير الرحم حرام شرعاً، وحتى يكون هذا الطفل ابن حلال لكن وفاء تغضب لشعورها بأن زوجها يريد الزاوج عليها.

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.