المكسيك أول محطات الترويج لـ Dune: Part Two.. صور

MENAFN - Youm7) بدأت الجولة العالمية للترويج لـ فيلم Dune: Part Two رسميًا، في مكسيكو سيتي بالمكسيك، حيث حضر العرض الخاص كل من نجوم الفيلم زيندايا وتيموثي شالاميت، أوستن بتلر وفلورنس بيو وجوش برولين، بجانب مخرج الفيلم دينيس فيلنوف.

Dune: Part Two





على أن تستمر الجولة الصحفية العالمية في باريس ولندن مع العرض العالمي الأول وأبو ظبي وكوريا ومدينة نيويورك، حيث ستنتهي بالعرض الأول في الولايات المتحدة.

وارتدت زيندايا فستانًا مخصصًا من Torishéju، وتيموثي يرتدي من هيرميس، وفلورنسا ارتدت جالفان، أما أوستن فارتدى جيفنشي.

وسيطرح Dune: Part Two في دور العرض السينمائية حول العالم في 1 مارس المقبل، يعيد العمل عددا كبيرا من أبطال الجزء الأول ومنهم ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم.

كان نصيب فيلم Dune هو نصيب الأسد من حفل جوائز الأوسكار لـ عام 2022، حيث فاز العمل بـ 6 جوائز من أصل 10 ترشيحات للأوسكار، وهو ما يعد رقم كبير سواء من الترشيحات أو الفوز.

ودار فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.



