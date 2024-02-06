مسلسلات رمضان 2024.. الصور الأولى من بيت الرفاعى لأمير كرارة

MENAFN - Youm7) ينشر "اليوم السابع" بشكل حصرى الصور الأولى من مسلسل "بيت الرفاعى " للنجم أمير كرارة والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2024 حيث يقدم كرارةالدراما الاجتماعية الشعبية من خلال شخصية دكتور يعيش في نزلة السمان ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،

تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

دارت أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

احمد رزق ورحاب الجمل وتامر نبيل وملك قورة ودنيا المصرىاحمد رزق وعايدة رياض ودنيا المصرىامير كرارة فى بيت الرفاعىامير كرارة من مسلسل بيت الرفاعىسيد رجب فى مسلسل بيت الرفاعىصفاء الطوخى من مسلسل بيت الرفاعى







