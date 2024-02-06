حجت7مرات وعملت 29 عمرة وارتدت الحجاب بسبب سورة النور.. عيد ميلاد ناهد يسرى

MENAFN - Youm7) تحتفل الفنانة المعتزلة ناهد يسرى اليوم الثلاثاء بعد ميلادها الـ 78 اذ أنها ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946، واسمها الحقيقي ناهد حسن شكري، ولدت لأسرة عمل بعض أفرادها في الفن، وشقيقتها هي المؤلفة والممثلة سامية شكري، وبدأت مشوارها في عمر 16 عاما من خلال عروض الأزياء.

بدات مشوارها السينمائى في أواخر الستينات وشاركت في أفلام "شاطئ المرح" عام 1967، "نساء بلا غد"، "فرسان الغرام" ،"عدوية"، و"المساجين الثلاثة" عام 1968، وانتقلت عقب ذلك للعمل في بيروت بداية من عام 1970، وتألقت هناك في السينما اللبنانية اذ اشتهرت هناك بأدوارها الجريئة والتي جعلتها واحدة من نجمات السينما في لبنان.

أثار ناهد يسرى الجدل خلال فيلم "سيدة الأقمار السوداء"عام 1971 مع حسين فهمي وعادل أدهم بسبب المشاهد الجريئة التي قدمتها في الفيلم والذى تم منع عرضه بعد ذلك، وفى عام 1974 تعرضت لحادث مروع أدى إلى وفاة صديق مرافق لها، وإلى تشوه بسيط في وجهها، ما جعلها تقرر اعتزال الفن، وغابت عن الفن أكثر من عشر سنوات، حتى عادت في منتصف الثمانينيات بأفلام منها: "الطماعين، البرنس، ولن يغيب القمر".

في عام 2015 أجرى "اليوم السابع" حواراً صعفياً معها بعد غياب سنوات طويلة عن الظهور في الاعلام، وكشفت خلال الحوار عن العديد من الأسرار حيث ذكرت أنها لا تشعر بالندم على أعمالها، مشيرة إلى أنها كانت تقدم أدوار الإغراء دون حرج، وكشفت أنها حجت بيت الله الحرام 7 مرات، وأدت مناسك العمرة 29 مرة.

وأشارت ناهد يسرى إلى أنها حينما تزوجت قالت لزوجها: "أنا ممثلة مش بنت الشعراوي وبمثل بمايوه وعريان وفيه قُبلات ودي مهنتي واخترتها وأحبها"، لكنها بعد فترة لم يعجبها ذلك، واعتزلت رغبة في تكريس حياتها لبيتها وزوجها، واتخذت هذه الخطوة بمحض إرادتها ولم تندم عليها أبدا، داعية الله أن يغفر لها ويحرم جسدها على النار.

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