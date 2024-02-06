طريقة عمل فتة العدس باللحم المفروم.. تدفي وتغذي

MENAFN - Youm7) تعتبر فتة العدس باللحم المفروم من أفضل اختيارات الأطعمة التي يمكن تحضيرها في الشتاء، كي نحصل على الدفء والشبع بدون ضياع الوقت أو تكاليف عالية، لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عملفتة العدس باللحم المفروم على طريقة الشيف مي صيام.

فتة العدس







طريقة عمل فتة العدس باللحم المفرومالمكونات

نصف كيلو عدس أصفر

بصلة

2 حبة

طماطم

جزرة

ملح

كمون

عيش محمر في سمن أو محمص

5 فصوص ثوم

ربع كوب خل

ربع كيلو لحمة مفرومة معصجة

كزبرة جافة

طريقة تحضيرالعدس باللحم المفروم

يسلق العدس في ماء به البصل والجزر والطماطم،

ثم ننتظر لحين

تمام النضج ثم يضرب العدس

في الخلاط

ضعيه على النار مرة أخري ويضاف له الملح والكمون والكزبرة الجافة ويترك يغلي



ثم ضعي العيش في ودعاء ويحمر ثم يضاف له ملعقة كبيرة ثوم مفروم ويقلب ونطفئ النار

نضع العيش في طبق التقديم

ثم نضيف إليه العدس الساخن ونرش على وجهه التقلية

نضيف اللحم المفروم ويصبح جاهزًا للتقديم



للتقلية

يحمرالثوم في قليل من السمن ثم يضاف كزبرة

جافة وثم ضيفي الخل

العدس باللحم المفرومة



