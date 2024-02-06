6 حيل نصب وسرقة شهيرة احذرها.. لو واجهتها اطلب مساعدة وأمن نفسك

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- Youm7) هناك حيل كثيرة يتم استخدامها من قبل اللصوص لمهاجمتك، كما أنهم يستهدفون جميع الأشخاص بعض النظر عن أعمارهم، لذلك يجب عليك أن تكون على دراية بالحيل الأكثر شيوعًا التي يستخدموها، تعرف على تلك الحيل وفقًا لموقع "Brightside". - زجاجة مياه على السيارة
إذا لاحظت وجود زجاجة ماء على غطاء سيارتك، فلا تخرج من السيارة وتزيلها بل قم بالقيادة على الفور إلى ورشة هياكل السيارات أو إلى الشرطة لفحصها ومعرفة ما إذا كان هناك جهاز
تعقب GPS على سيارتك. وذلك لأن أسلوب زجاجة الماء ربما يستخدمه الخاطفون لإجبارك على الخروج من سيارتك وتصبح ضحية. لذا، إذا لاحظت وجود شيء غريب على غطاء محرك السيارة، حتى لو لم يكن زجاجة، فابتعد، ولا تخرج من سيارتك لتتخلص منها.
زجاجة على السيارة
- وجود مظروف على مقعد السيارة
إذا وجدت ظرف على مقعد السيارة الخاص بسيارتك حتى لو كنت متأكداً من قفل السيارة جيداً فهذا يعني أن شخصأ ما تمكن من اقتحامها، قد تجد رسالة داخل المظروف بأنه اختبر نظام الأمان الخاص بسيارتك ويحاول إقناعك بأنه سهل الاختراق فيطلب منك نقود مقابل ذلك الاختبار مع عودة نظام الأمان لك، لا ترسل له أموال لأن ذلك سيشجعه على القيام بذلك مرة أخرى، في هذه الحالة اتصل بالشرطة وتحقق من نظام إنذار سيارتك بانتظام باستخدام خدمة سيارات موثوقة. - خدمة سحب السيارة المعطلة
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة على الطريق فمن الأفضل الابتعاد عن الغرباء الذين يعرضون عليك المساعدة، إلا إذا كنت تعتقد حقاً أنه من الآمن قبولها، هناك بعض شركات قطر السيارات التي ستستفيد من أولئك الذين تعطلت سيارتهم في مكان مجهول. لذا، إذا توقفت شاحنة سحب ولم تكن هي التي طلبتها، فلا تقبل مساعدتهم، هذا لأنهم على الأرجح سوف يفرضون عليك رسوماً زائدة ولن يطلقوا سراح سيارتك حتى تدفع لهم، إذا لم تكن متأكداً مما إذا كانت شاحنة السحب تابعة للشركة التي اتصلت بها، فاتصل مرة أخرى واطلب رقم لوحة الترخيص حتى تتمكن من التحقق من أنها هي الشركة التي اتصلت بها.
خدمة سحب السيارة - شاحنة تركن إلى جوار سيارتك
لا تركن سيارتك بجوار سيارة أكبر حجماً، لأن ذلك يعيق رؤيتك كما أنه من المحتمل أن يكون هناك مجرم مختبئ وراء تلك السيارة الكبيرة، فمن الأفضل عدم ركن السيارة بجوار شاحنات البضائع. - شركة تطلب منك الدفع بطريقة غير معتادة
الشركات الاحتيالية هي التي تطلب منك الدفع عبر بطاقات غير مألوفة مثل بطاقات الهدايا وغيرها، وإذا قامت تلك الشركات باستعجالك لإجراء التحويل بسرعة فابتعد عنهم ولا تدفع لهم شيء.
طريقة دفع غير شائعة - إعطاء البنك رقمك السري
البنك الذي تتعامل معه لن يطلب منك أبداً أي كلمات مرور أو رقم تعريفي خاص بك، فإذا قام شخص بالاتصال بك وادعى إنه من البنك وطلب منك كلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية فأغلق الخط على الفور، واتصل بالبنك الذي تتعامل معه لإعلامه بما حدث.
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