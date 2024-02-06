6 حيل نصب وسرقة شهيرة احذرها.. لو واجهتها اطلب مساعدة وأمن نفسك

MENAFN - Youm7) هناك حيل كثيرة يتم استخدامها من قبل اللصوص لمهاجمتك، كما أنهم يستهدفون جميع الأشخاص بعض النظر عن أعمارهم، لذلك يجب عليك أن تكون على دراية بالحيل الأكثر شيوعًا التي يستخدموها، تعرف على تلك الحيل وفقًا لموقع "Brightside". - زجاجة مياه على السيارة

إذا لاحظت وجود زجاجة ماء على غطاء سيارتك، فلا تخرج من السيارة وتزيلها بل قم بالقيادة على الفور إلى ورشة هياكل السيارات أو إلى الشرطة لفحصها ومعرفة ما إذا كان هناك جهاز

تعقب GPS على سيارتك. وذلك لأن أسلوب زجاجة الماء ربما يستخدمه الخاطفون لإجبارك على الخروج من سيارتك وتصبح ضحية. لذا، إذا لاحظت وجود شيء غريب على غطاء محرك السيارة، حتى لو لم يكن زجاجة، فابتعد، ولا تخرج من سيارتك لتتخلص منها.

زجاجة على السيارة- وجود مظروف على مقعد السيارة إذا وجدت ظرف على مقعد السيارة الخاص بسيارتك حتى لو كنت متأكداً من قفل السيارة جيداً فهذا يعني أن شخصأ ما تمكن من اقتحامها، قد تجد رسالة داخل المظروف بأنه اختبر نظام الأمان الخاص بسيارتك ويحاول إقناعك بأنه سهل الاختراق فيطلب منك نقود مقابل ذلك الاختبار مع عودة نظام الأمان لك، لا ترسل له أموال لأن ذلك سيشجعه على القيام بذلك مرة أخرى، في هذه الحالة اتصل بالشرطة وتحقق من نظام إنذار سيارتك بانتظام باستخدام خدمة سيارات موثوقة. - خدمة سحب السيارة المعطلة

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة على الطريق فمن الأفضل الابتعاد عن الغرباء الذين يعرضون عليك المساعدة، إلا إذا كنت تعتقد حقاً أنه من الآمن قبولها، هناك بعض شركات قطر السيارات التي ستستفيد من أولئك الذين تعطلت سيارتهم في مكان مجهول. لذا، إذا توقفت شاحنة سحب ولم تكن هي التي طلبتها، فلا تقبل مساعدتهم، هذا لأنهم على الأرجح سوف يفرضون عليك رسوماً زائدة ولن يطلقوا سراح سيارتك حتى تدفع لهم، إذا لم تكن متأكداً مما إذا كانت شاحنة السحب تابعة للشركة التي اتصلت بها، فاتصل مرة أخرى واطلب رقم لوحة الترخيص حتى تتمكن من التحقق من أنها هي الشركة التي اتصلت بها.

خدمة سحب السيارة - شاحنة تركن إلى جوار سيارتك لا تركن سيارتك بجوار سيارة أكبر حجماً، لأن ذلك يعيق رؤيتك كما أنه من المحتمل أن يكون هناك مجرم مختبئ وراء تلك السيارة الكبيرة، فمن الأفضل عدم ركن السيارة بجوار شاحنات البضائع. - شركة تطلب منك الدفع بطريقة غير معتادة الشركات الاحتيالية هي التي تطلب منك الدفع عبر بطاقات غير مألوفة مثل بطاقات الهدايا وغيرها، وإذا قامت تلك الشركات باستعجالك لإجراء التحويل بسرعة فابتعد عنهم ولا تدفع لهم شيء.طريقة دفع غير شائعة - إعطاء البنك رقمك السري البنك الذي تتعامل معه لن يطلب منك أبداً أي كلمات مرور أو رقم تعريفي خاص بك، فإذا قام شخص بالاتصال بك وادعى إنه من البنك وطلب منك كلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية فأغلق الخط على الفور، واتصل بالبنك الذي تتعامل معه لإعلامه بما حدث.