لانديس ألزهايمر.. قرية طبية يعانى جميع سكانها من الشيخوخة.. اعرف القصة

MENAFN - Youm7) وجود كبار السن فى دور الرعاية، قد يكون شيئا جيدا على مستوى الرعاية الطبية، ولكنهم يظلوا مُحتجزين خلف أبواب مغلقة، ونادرا ما يُسمح لهم بالمشى فى الخارج، وبدلاً من ذلك يجلسون أمام أجهزة التلفزيون الصاخبة، محاطين بمعدات تفوح منها رائحة المعدات الطبية، ويُحرمون من القدرة على اتخاذ قرارات بشأن أى شيء تقريبا، قد يكون دار الرعاية عبارة عن منزل قديم كبير تم تحويله بشكل غريب، حتى عندما يكون الموظفون والإدارة ملتزمين حقا برفاهية السكان، يبدو من الصعب البوح بالمشاعر.

اثنين من النزلاء

هذه المشكلات قد لا تختص بمن هم فى سن الشيخوخة، فهى أمر يجب أن يهتم الجميع به، لأن الشيخوخة باتت مشكلة تخص المجتمع بشكل عام، حيث يمكن للبيئة المادية أن تحسن أو تضر برفاهية السكان بشكل واضح، إذا تم التصميم بشكل صحيح، فيمكن أن يجعل رعاية كبار السن أقل إرهاقًا وأكثر فعالية، ويمكن أن يقلل من الحاجة إلى التدخلات الطبية وغيرها من التدخلات باهظة الثمن، وفقا لصحيفة the guardian.

القرية من الداخل

"لانديس ألزهايمر"، هى قرية بجنوب غرب فرنسا، يعانى جميع سكانها من الخرف، فهى وإن كانت ليست قرية بالمعنى الحرفى للكلمة، ولكنها محاولة لإعادة الحياة الحقيقية للأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر، على حد تعبير أحد الموظفين، من أجل خلق ظروف مناسبة لحياتهم، لا مجرد البقاء فى غرفة فى انتظار الموت.

المركز من الخارج

تم تصميمه على غرار قرية Hogeweyk للخرف فى هولندا، وهى منشأة مشهورة عمرها 14 عامًا لها شكل القرية وتصميمها، تم تصميم المشروع بالمثل ليكون له حياة ومظهر المجتمع التقليدى، مع هندسة معمارية مألوفة ويحوى مطعم ومكتبة ومرافق أخرى بالإضافة إلى 4 مجموعات من المنازل، أسطحها مائلة ومبلطة بالطين، حول مساحة خضراء جميلة، مع بركة وأشجار فى المنتصف.

أماكن مفتوحة بالقرية

المشروع بدأ كمبادرة قبل السلطة المحلية فى المنطقة وتم تمويل ميزانيتها البالغة 28 مليون يورو إلى حد كبير من قبلهم مع بعض المساعدة من الحكومات الإقليمية والوطنية، ويخدم 108 مقيمًا الذين يدفعون 2000 يورو شهريا ويمكنهم الحصول على المساعدة إذا لم يتمكنوا من تحمل هذا المبلغ بالإضافة إلى 12 مريضًا فى الرعاية النهارية، مع أكثر من 120 موظفًا و80 متطوعا، ويولون اهتماما خاصا لاحتياجات الأشخاص الذين يعانون من الخرف المبكر، مما يعنى أن أعمار سكانها الحاليين تتراوح من 42 إلى 104 أعوام.

داخل القرية

تهدف لانديس الزهايمر، التى تم افتتاحها فى عام 2020 وحازت على اعجاب الكثيرين وحصلت على جائزة التصميم السنوية لشركة Dezeen، تبلغ مساحته أكثر من 12 فدانا، يحيطه سياج من أجل سلامة السكان، ولكن داخل حدوده يمكن للناس أن يأتوا ويذهبوا كما يريدون، حيث يمكنهم التجول فى الأماكن المفتوحة أو الركض أو ركوب الدراجة، لأن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر يمكن أن يكونوا لائقين بدنيا أيضا، أو زيارة جيرانهم، أو الذهاب إلى المطعم أو إلى عرض فى قاعة القرية، أو الاهتمام بالحيوانات والنباتات فى صورة مصغرة.

موقع القرية بجنوب غرب فرنسا

داخل كل مجموعة من المبانى، أو الأحياء، توجد "منازل" فردية، تحتوى كل منها على غرف نوم خاصة ومنطقة مشتركة للجلوس وتناول الطعام، ومطبخ يديره الموظفون. وهذه بدورها تطل من خلال الجدران الزجاجية على ساحات فناء غير رسمية، لخلق إمكانية المجتمع مع المنازل الأخرى. تتميز المحاكم بأنها محمية ومفتوحة جزئيا، مما يعطى إحساسا بالتدفق من واحدة إلى أخرى.

تم تصميم المسارات المحيطة بالقرية على شكل حلقات، لأن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر يرتبكون أحيانًا بسبب الطرق المسدودة، كما أنهم يعيدون مسارات المشى باتجاه المركز وبعيدا عن السياج الحدودى، الذى بالكاد تلاحظه، الفكرة هى خلق "انطباع بالحرية"، كما تقول ماتيلد شارون بيرنيل، التى تدير مشاريع الرعاية الاجتماعية فى المقاطعة.

وهناك تفاصيل أخرى تهدف إلى التخفيف من آثار المرض، مثل لون الرصف هو اللون البيج الموحد فى جميع الأنحاء، حيث أن التباينات القوية يمكن أن تكون مزعجة للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، ويمكن إخفاء المرايا، ويستخدم الضوء والظلام لجذب الانتباه، وتم وضع مقابض الأبواب الشاحبة على خلفيات داكنة، والأبواب المؤدية إلى مناطق الخدمة بالكاد يمكن ملاحظتها فى الجدران المغطاة بالألواح.

وتقول شارون بيرنل إن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر أكثر فضولا من الأشخاص الآخرين، لأنهم ضائعون طوال الوقت لذا إذا وضعت علامة ممنوع الدخول أو الموظفون فقط على شيء ما، فسوف يذهبون إلى هناك"، فمن الأفضل جعل المناطق المحظورة غير واضحة.

وهناك أيضًا متجر خيالى، حيث يمكن للقرويين "شراء" منتجات لا يدفعون ثمنها فعليًا، ومقصورة خيالية لعربة سكة حديد قديمة الطراز، بها شاشة بداخلها تظهر الريف يمر عبرها. يستخدم المعالجون هذه الأشياء لجعل المرضى يعتقدون أنهم كانوا فى رحلة بالفعل. قد تظن أن مثل هذه الحيل لن تؤدى إلا إلى زيادة حيرتهم، لكن قيل لى إنها تهدئ وتطمئن السكان.

التحدى الأكثر وضوحا هو التحدى المتمثل فى الحجم، حيث يبلغ عدد الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر فى فرنسا حوالى مليون شخص، فضلا عن أشكال أخرى من الخرف، لذلك سيتطلب الأمر الكثير من المشاريع مثل لانديس لإحداث تأثير.