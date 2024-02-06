لغة جديدة تزيح الفرنسية عن عرش اللغات الأكثر جاذبية فى العالم.. اعرفها

(MENAFN
- Youm7) حلت اللغة الإيطالية محل اللغة الفرنسية، باعتبارها اللغة الأكثر جاذبية فى العالم، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نقلاً عن استطلاع جديد أجرته منصة تعلم اللغة بابل، وقد تم سؤال 600 شخصا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا عن اللغات التى يُنظر إليها على أنها "الأكثر إثارة" و"الأكثر رومانسية" و"الأكثر عاطفية"، حيث جاءت الإيطالية إلى الصدارة.
وأوضح نويل وولف، مدرس لغة بابل وهو تطبيق لتعلم اللغات ومنصة التعلم الإلكترونى، لصحيفة ديلى ميل: "هناك بعض الخصائص الإيطالية التى قد تساهم فى جاذبيتها، إن ارتفاع وهبوط طبقة الصوت فى اللغة الإيطالية المنطوقة يمكن أن يخلق جودة موسيقية يجدها بعض الناس مغرية وجذابة".
وأضافت: "بعض السمات الصوتية، مثل تدحرج أصوات حرف الراء، يمكن أن تكون مميزة باللغة الإيطالية، والتى يعتبرها الكثيرون ساحرة أو جذابة"، أظهرت نتائج الاستطلاع أن اللغة الألمانية فازت باللغة "الأكثر مباشرة" واللغة الإنجليزية البريطانية فازت باللغة "الأكثر تهذيبًا".
كولوسيوم في إيطاليا
وفى استطلاع أجرته الشركة عام 2017 وشمل أكثر من 15000 شخص، اعتبرت اللغة الفرنسية "اللهجة الأكثر جاذبية" والإيطالية رقم 2، وأشارت عالمة اللغويات باتى أدانك، أستاذ إدراك الكلام والإنتاج فى جامعة كوليدج لندن "ينجذب المتحدثون باللغة الإنجليزية إلى لحن لغة مثل الفرنسية أو الإيطالية..بالمقارنة، فإن لغات مثل التايلاندية أو الماندرين يمكن أن تبدو قاسية لأنها تستخدم التمييز النغمى، يبدو الأمر غير طبيعى وغير متوقع للغاية".
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع لم يقتصر على حجم عينة أصغر بكثير فحسب، بل كان يقتصر أيضًا على الأمريكيين، فى حين شملت الدراسة الأخيرة مجموعة من الجنسيات.
اكتشف هذا البحث أن الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع شعروا أن الأستراليين يعتبرون الأكثر جاذبية لدى كل من الإناث والذكور، وفى أسفل القائمة كانت اللغة العامية الشهيرة فى نيويورك، ووجدت الدراسة أن اللهجة الأسترالية، من حيث الجاذبية، كانت ذات صوت اسكتلندى، لندنى، أيرلندى، فرنسى، إيطالى، ويلزى وبرومى.
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