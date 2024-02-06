لغة جديدة تزيح الفرنسية عن عرش اللغات الأكثر جاذبية فى العالم.. اعرفها

MENAFN - Youm7) حلت اللغة الإيطالية محل اللغة الفرنسية، باعتبارها اللغة الأكثر جاذبية فى العالم، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نقلاً عن استطلاع جديد أجرته منصة تعلم اللغة بابل، وقد تم سؤال 600 شخصا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا عن اللغات التى يُنظر إليها على أنها "الأكثر إثارة" و"الأكثر رومانسية" و"الأكثر عاطفية"، حيث جاءت الإيطالية إلى الصدارة.

وأوضح نويل وولف، مدرس لغة بابل وهو تطبيق لتعلم اللغات ومنصة التعلم الإلكترونى، لصحيفة ديلى ميل: "هناك بعض الخصائص الإيطالية التى قد تساهم فى جاذبيتها، إن ارتفاع وهبوط طبقة الصوت فى اللغة الإيطالية المنطوقة يمكن أن يخلق جودة موسيقية يجدها بعض الناس مغرية وجذابة".

وأضافت: "بعض السمات الصوتية، مثل تدحرج أصوات حرف الراء، يمكن أن تكون مميزة باللغة الإيطالية، والتى يعتبرها الكثيرون ساحرة أو جذابة"، أظهرت نتائج الاستطلاع أن اللغة الألمانية فازت باللغة "الأكثر مباشرة" واللغة الإنجليزية البريطانية فازت باللغة "الأكثر تهذيبًا".

كولوسيوم في إيطاليا

وفى استطلاع أجرته الشركة عام 2017 وشمل أكثر من 15000 شخص، اعتبرت اللغة الفرنسية "اللهجة الأكثر جاذبية" والإيطالية رقم 2، وأشارت عالمة اللغويات باتى أدانك، أستاذ إدراك الكلام والإنتاج فى جامعة كوليدج لندن "ينجذب المتحدثون باللغة الإنجليزية إلى لحن لغة مثل الفرنسية أو الإيطالية..بالمقارنة، فإن لغات مثل التايلاندية أو الماندرين يمكن أن تبدو قاسية لأنها تستخدم التمييز النغمى، يبدو الأمر غير طبيعى وغير متوقع للغاية".

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع لم يقتصر على حجم عينة أصغر بكثير فحسب، بل كان يقتصر أيضًا على الأمريكيين، فى حين شملت الدراسة الأخيرة مجموعة من الجنسيات.

اكتشف هذا البحث أن الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع شعروا أن الأستراليين يعتبرون الأكثر جاذبية لدى كل من الإناث والذكور، وفى أسفل القائمة كانت اللغة العامية الشهيرة فى نيويورك، ووجدت الدراسة أن اللهجة الأسترالية، من حيث الجاذبية، كانت ذات صوت اسكتلندى، لندنى، أيرلندى، فرنسى، إيطالى، ويلزى وبرومى.