إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ كازيون

MENAFN - Youm7) ـ واحدة من كبرى سلاسل متاجر التخفيضات في المنطقة، على حصة قدرها 50% في "الدكان" السعودية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة استحواذ "كازيون"، واحدة من كبرى سلاسل متاجر التخفيضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على حصة قدرها 50% في شركة "الدكان"، وهي الشركة الوحيدة المتخصصة في بيع منتجات التجزئة بأسعار مخفضة في المملكة العربية السعودية. وتمثل هذه الصفقة خطوة استراتيجية هامة لشركة "كازيون" لدخول السوق السعودي، علمًا بأن مجموعة "الدباغ"، المساهم الحالي في "الدكان"، ستحتفظ بحصة ال 50% المتبقية في أسهم الشركة. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي لشركة "كازيون" في هذه الصفقة، في حين قام مكتب وايت أند كيس بدور المستشار القانوني.

وسوف تساهم هذه الصفقة في تمكين شركة "كازيون" من التوسع جغرافيًا داخل السوق السعودي، وتلبية احتياجات قاعدة واسعة من العملاء وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع مبيعات التجزئة ذات الأسعار المخفضة في المنطقة. كما ستشهد الصفقة تنفيذ خطة لإطلاق متاجر شركة "كازيون" داخل المملكة، سعيًا لتعظيم الاستفادة من المكانة المميزة لشركة "الدكان" في السوق السعودي، وكذلك الخبرات الواسعة التي تنفرد بها "كازيون" في تزويد عملائها بمنتجات متنوعة عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

وتعليقًا على الصفقة، أعرب كريم جلال، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام صفقة استحواذ "كازيون" على "الدكان". وأضاف كريم أن هذه الصفقة تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لمواصلة تعزيز تواجدها في السوق السعودي وتوجيه أنظار المستثمرين نحو الإمكانات الاستثمارية الهائلة التي تنفرد بها المملكة في مختلف القطاعات. وأشار كريم إلى أن هذا التعاون هو الثاني بين إي اف چي هيرميس وشركة كازيون، وذلك بعد قيام الشركة بتقديم خدماتها الاستشارية في عملية زيادة رأس المال/الاكتتاب الخاص لشركة كازيون بقيمة 76.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014، وهو ما يعد بمثابة شهادة على الشراكة المثمرة والممتدة بين كلتا المؤسستين. وشدّد كريم على أن هذه الصفقة تؤكد على قدرة الشركة على إتمام كبرى الصفقات، وهو ما يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس باعتبارها الوجهة المفضلة لتقديم الخدمات الاستشارية في المنطقة.

وتعد "الدكان" شركة متخصصة في تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم باقة متنوعة من المنتجات الطازجة ومنتجات البقالة الأساسية وذلك إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة والحصرية. ومنذ تأسيسها عام 2013 بواسطة مجموعة "الدباغ"، نجحت الشركة في تسريع وتيرة نموها حيث تمتلك سلسلة واسعة تضم أكثر من 100 متجرًا في مختلف أحياء ومدن السعودية، في جدة، ومكة والطائف. كما تخطط الشركة لافتتاح المزيد من المتاجر في مدينتي الطائف والرياض خلال الفترة القادمة.

تأسست شركة "كازيون" خلال عام 2014 لتصبح حاليًا واحدة من كبرى سلاسل متاجر التخفيضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك بنهاية عام 2023 شبكة واسعة من المتاجر في مصر والمغرب تضم أكثر من 1000 متجر. وتقدم الشركة باقة متنوعة من أفضل المنتجات بأسعار تنافسية إلى ملايين العملاء المتعاملين مع شبكة متاجرها الواسعة. وتعد عملية الاستحواذ الاستراتيجية بمثابة أحد الإنجازات الهامة التي أحرزتها الشركة على صعيد التوسعات في الأسواق الإقليمية الجديدة، وعلى رأسها الدخول إلى السوق المغربي خلال عام 2023، بالإضافة إلى خططها لدخول السوق السعودي، باعتباره المرحلة التالية من خطط النمو والتوسع الطموحة التي تتبناها الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تعكس المكانة الرائدة والخبرات الكبيرة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في إتمام خدماتها الاستشارية لسلسلة من كبرى صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة. كما تأتي هذه الصفقة عقب نجاح الشركة في إتمام خدماتها الاستشارية في صفقة بيع شركة جدوى لحصة 100% من شركة عيادات «المسواك» لطب الأسنان بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك بيع حصة 60% من شركة الأغذية الصحية المصرية «أبو عوف» لصالح «مجموعة أغذية» الإماراتية بقيمة 115 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في إتمام صفقة بيع حصة 85.5% من شركة «سوديك للتطوير العقاري» المصرية لشركة «الدار العقارية» الإماراتية بقيمة 388 مليون دولار، وصفقة استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» على حصة بنسبة 33.4% في شركة «بي تك» التي تعمل في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونية بقيمة 150 مليون دولار. وقد نجحت إي اف چي هيرميس في تقديم خدماتها الاستشارية لإتمام 7 صفقات طرح أولي في المنطقة على مدار عام 2023، ومن بينها مجموعة من أبرز الصفقات بالسوق السعودي، حيث قامت مؤخرًا بتقديم خدماتها الاستشارية للطرح الأولي لشركة أديس القابضة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، والطرح الأولي لشركة الرياض للكابلات بقيمة 378 مليون دولار أمريكي في سوق المال السعودي، والطرح الأولي لشركة لومي للتأجير بقيمة 290 مليون دولار أمريكي في سوق المال السعودي.











