22 متطوعًا.. متخصصو لغة الإشارة أيقونات داخل ندوات معرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) يشارك المركز القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن
معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي يقدمها المركز للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بجانب 22 شابًا وشابة مطوعين لترجمة لغة الإشارة وتعليمها.
المركز القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في معرض القاهرة الدولي للكتاب
وقد تواصل "اليوم السابع" مع عدد منهم، فقالت سعاد محمد الجوهري مترجم لغة الإشارة ومتطوع لدى المركز القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المركز القومي يشارك بجناح خاص في معرض الكتاب 2024 وذلك للمرة الحادية عشرة على التوالى، ويأتي المركز بمشاركة 22 مترجمًا متطوعا لترجمة جميع الندوات بلغة الإشارة، خلال تلك الدورة الـ55.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
وأضافت أن المركز يقدم دروس تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الموجودين في الجناح مع تعليم لغة الإشارة بطريقة مبسطة حسب الفئة العمرية، إذ يتردد على الجناح الكثير من الجمهور الراغبين في تعليم لغة الإشارة من مختلف الأعمار منهم الشباب والأهالي والأطفال، لمعرفة كيفية التعامل السليم مع الأشخاص ذوى الإعاقة سواء سمعية أو بصرية أو عقلية.
ومن جانبه أوضح كريم عمرو أحد متطوعي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومترجم لغة الإشارة، أن هدفهم من الترجمة هو مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وذلك خلال النداوت الثقافية التي تقام داخل معرض الكتاب بصورة يومية، بالاضافة إلى تقديم المساعدات للأشخاص من خلال الجناح المخصص لهم داخل المعرض ومساعداتهم على طلب الكتب التي يرغبون في الحصول عليها سواء من داخل جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من خلال أي جناح آخر.
22 مطوع بلغة الإشارة في معرض الكتاب
وعبر كريم عن سعادته للمشاركة في ذلك العمل الخيري الذي يشارك فيه مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمرة الأولى، حيث قرر أن يدخل المجال بإرادته رغم كونه ليس واحدًا من ضمن أبناء الصم، ووضح أنه وهب حياته للصم للارتقاء بهم سواء ثقافي او تعليمي لزيادة الوعي.
فيما تحدثت سارة مشهور عن تطوعها مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كمترجمة للغة الإشارة في ندوات معرض الكتاب للعام الثاني لها على التوالي، موضحة أن ذلك العمل يشعر الأشخاص الصم وذوي الإعاقة بالسعادة بسبب الاهتمام بهم ومحاولة توصيل المعلومات لهم بطريقة تناسبهم، وهو ما ينعكس علينا كمتطوعين بالسعادة الكبيرة، وحول الكلمات الصعبة التي يصعب ترجمتها بلغة الإشارة فيحرص المترجمون على إيصال المعنى بصورة بسيطة.
ويتم ذلك تحت إشراف فيروز الجوهري المسئولة عن فريق لغة الإشارة بالمعرض، بالتنسيق مع منظمي الندوات والذين يحرصون على تقديم سبل الراحة للمتطوعين.
كما يتيح المركز القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب، منتجات بلغة بريل، ومنتجات خاصة بالإعاقة الذهنية والتنمية المستدامة وغيرهم من المنتجات الأخرى، وذلك بخلاف المنتجات التي تمت بأيادي تلك الأشخاص ومنها صناعة الورود أو المشغولات اليدوية أو غيرها من المنتجات الأخرى.
وذلك بالإضافة إلى الكتب والقصص الموجودة بلغة بريل لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على القراءة ومنهم كتاب رجال في الشمس تأليف غسان كنفاني وغيرهم من الكتب والمجلدات الأخرى.
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