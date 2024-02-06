Tuesday, 06 February 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


22 متطوعًا.. متخصصو لغة الإشارة أيقونات داخل ندوات معرض الكتاب

2/6/2024 4:30:56 AM
(MENAFN- Youm7) يشارك المركز القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن
معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي يقدمها المركز للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بجانب 22 شابًا وشابة مطوعين لترجمة لغة الإشارة وتعليمها.








المركز القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في معرض القاهرة الدولي للكتاب




وقد تواصل "اليوم السابع" مع عدد منهم، فقالت سعاد محمد الجوهري مترجم لغة الإشارة ومتطوع لدى المركز القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المركز القومي يشارك بجناح خاص في معرض الكتاب 2024 وذلك للمرة الحادية عشرة على التوالى، ويأتي المركز بمشاركة 22 مترجمًا متطوعا لترجمة جميع الندوات بلغة الإشارة، خلال تلك الدورة الـ55.






WhatsApp Image 2024-02-05 at 2.56.40 PM (1)

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة






وأضافت أن المركز يقدم دروس تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الموجودين في الجناح مع تعليم لغة الإشارة بطريقة مبسطة حسب الفئة العمرية، إذ يتردد على الجناح الكثير من الجمهور الراغبين في تعليم لغة الإشارة من مختلف الأعمار منهم الشباب والأهالي والأطفال، لمعرفة كيفية التعامل السليم مع الأشخاص ذوى الإعاقة سواء سمعية أو بصرية أو عقلية.



ومن جانبه أوضح كريم عمرو أحد متطوعي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومترجم لغة الإشارة، أن هدفهم من الترجمة هو مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وذلك خلال النداوت الثقافية التي تقام داخل معرض الكتاب بصورة يومية، بالاضافة إلى تقديم المساعدات للأشخاص من خلال الجناح المخصص لهم داخل المعرض ومساعداتهم على طلب الكتب التي يرغبون في الحصول عليها سواء من داخل جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من خلال أي جناح آخر.







22 مطوع بلغة الإشارة في معرض الكتاب




وعبر كريم عن سعادته للمشاركة في ذلك العمل الخيري الذي يشارك فيه مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمرة الأولى، حيث قرر أن يدخل المجال بإرادته رغم كونه ليس واحدًا من ضمن أبناء الصم، ووضح أنه وهب حياته للصم للارتقاء بهم سواء ثقافي او تعليمي لزيادة الوعي.



فيما تحدثت سارة مشهور عن تطوعها مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كمترجمة للغة الإشارة في ندوات معرض الكتاب للعام الثاني لها على التوالي، موضحة أن ذلك العمل يشعر الأشخاص الصم وذوي الإعاقة بالسعادة بسبب الاهتمام بهم ومحاولة توصيل المعلومات لهم بطريقة تناسبهم، وهو ما ينعكس علينا كمتطوعين بالسعادة الكبيرة، وحول الكلمات الصعبة التي يصعب ترجمتها بلغة الإشارة فيحرص المترجمون على إيصال المعنى بصورة بسيطة.



ويتم ذلك تحت إشراف فيروز الجوهري المسئولة عن فريق لغة الإشارة بالمعرض، بالتنسيق مع منظمي الندوات والذين يحرصون على تقديم سبل الراحة للمتطوعين.



كما يتيح المركز القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب، منتجات بلغة بريل، ومنتجات خاصة بالإعاقة الذهنية والتنمية المستدامة وغيرهم من المنتجات الأخرى، وذلك بخلاف المنتجات التي تمت بأيادي تلك الأشخاص ومنها صناعة الورود أو المشغولات اليدوية أو غيرها من المنتجات الأخرى.

وذلك بالإضافة إلى الكتب والقصص الموجودة بلغة بريل لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على القراءة ومنهم كتاب رجال في الشمس تأليف غسان كنفاني وغيرهم من الكتب والمجلدات الأخرى.
















MENAFN06022024000132011024ID1107814788

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث