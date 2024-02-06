مروة محمد على تفوز بجائزة الكتاب للتراث فى معرض الكتاب بدورته الـ 55

مروة محمد على تفوز بجائزة الكتاب للتراث فى معرض الكتاب بدورته الـ 55
التاريخ
2/6/2024 4:30:56 AM
(MENAFN
- Youm7) فازت الكاتبة مروة محمد علي الشريف، بجائزة الكتاب التراثي، عن كتاب "معجب المصطلحات الصيدلانية"، ضمن جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55، المقامة فى مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.
مروة محمد
وأوضحت مروة محمد،
في تصريحاتها لـ "اليوم السابع"، إنها سعيدة للغاية بالفوز، والذى لم تتوقعه، ولكنه جاء ليكون محفزًا على استكمال مشوارها .
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