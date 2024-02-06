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مروة محمد على تفوز بجائزة الكتاب للتراث فى معرض الكتاب بدورته الـ 55

2/6/2024 4:30:56 AM
(MENAFN- Youm7) فازت الكاتبة مروة محمد علي الشريف، بجائزة الكتاب التراثي، عن كتاب "معجب المصطلحات الصيدلانية"، ضمن جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55، المقامة فى مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.


مروة محمد


وأوضحت مروة محمد،
في تصريحاتها لـ "اليوم السابع"، إنها سعيدة للغاية بالفوز، والذى لم تتوقعه، ولكنه جاء ليكون محفزًا على استكمال مشوارها .







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