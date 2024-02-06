عبده السيد المصري يفوز بجائزة أفضل ديوان بالعامية من معرض الكتاب 2024

MENAFN - Youm7) فاز الشاعر عبده السيد المصري، بجائزة أفضل ديوان عامية، عن ديوانه "الحياة مكنتش أحلي"، ضمن جوائزمعرض القاهرة الدولى للكتابفي دورته الـ 55، المقامة فى مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

ويختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته اليوم بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، حتى 6 فبراير 2024.

وقد حلت على هذه الدورة مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، زواره في أخر يوم حتى الساعة الثامنة مساء، ليسدل الستار عن دورة استثنائية في تاريخ المعرض