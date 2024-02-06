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كيف سيبدو مديرك في عصر الذكاء الاصطناعي؟

2/6/2024 4:30:53 AM
(MENAFN- Youm7) لن يغير الذكاء الاصطناعي وظيفتك فحسب، بل سيغير مديرك أيضًا، ففي حين أشارت الدراسات إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمنح العمال العاديين زيادة كبيرة في الإنتاجية، إلا أن هناك دلائل تشير إلى أنه لن يؤدي ببساطة إلى أتمتة الوظائف واستبدال العمال البشريين، بل سيلعب دورًا أكثر تعقيدًا في القوى العاملة.


وقال فابيان ستيفاني، الذي يحاضر حول الذكاء الاصطناعي في معهد أكسفورد للإنترنت، لموقع Business Insider، إن الذكاء الاصطناعي كان له "دور غامض في سوق العمل" أكثر من مجرد التسبب في "أتمتة" الوظائف على "نطاق واسع".


ويعد ستيفاني من بين الخبراء الذين أخبروا BI أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر على وظيفة رئيسك بقدر ما يؤثر على وظيفتك، لأن الذكاء الاصطناعي يجعل المهارات - وليس الحجم - المعيار الذي يتم من خلاله الحكم على قادة مكان العمل بأهميتهم.


وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على مكان العمل "على مستوى المهمة والمهارة"، وأضاف: "يتعلق الأمر بتعزيز وأتمتة أشياء معينة"، وقال رافين جيسوثاسان، القائد العالمي لخدمات التحول في شركة ميرسر الاستشارية العملاقة، إن التغييرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي تتوافق مع التغييرات المستمرة في كيفية تعامل الشركات مع القيادة.


وقال جيسوثاسان لـ BI: "لقد بدأت الشركات بالفعل في إعادة كتابة قواعد القيادة، وإعادة كتابة قواعد الإدارة، ومكافأة المديرين على أشياء مختلفة"، وتاريخيًا، كانت أقدمية العامل تعكس حجم فريقه وميزانيته.


ومع وجود الذكاء الاصطناعي على الساحة، لن يعكس ذلك الرواتب والميزانيات كثيرًا، بل سيعكس قول أصحاب العمل: "سأكافئك بالفعل على تأثيرك على الشركة"، قال جيسوثاسان.



إذا أعاد الذكاء الاصطناعي هيكلة أعباء عمل الأشخاص وجعل العمال الأفراد أكثر إنتاجية، كما قال نيكولا موريني بيانزينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا العالمي في EY، لـ BI، فإن مقاييس مثل عدد التقارير المباشرة أو حجم الميزانية قد لا تعد مقاييس كافية للقيادة.


وقال: "أنت في الأساس بحاجة إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها إلى انضباط الإدارة بشكل عام"، وأضاف "الأمر لا يتعلق بالقيام بشيء كنت أفعله بالأمس بشكل أكثر كفاءة، الأمر يتعلق بالقيام بشيء مختلف تماما".


















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