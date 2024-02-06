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مايكروسوفت تخطط لطرح ألعاب Starfield وindiana Jones وgreat Circle إلى PS5

2/6/2024 4:30:53 AM
(MENAFN- Youm7) يبدو أن شركة مايكروسوفت تعمل على تغيير استراتيجيتها في مجال الألعاب، حيث تزعم التقارير أن الشركة تفكر في الإطلاق المحتمل لألعاب الطرف الأول على وحدات التحكم المنافسة، حيث إن Starfield، لعبة تقمص الأدوار الفضائية من Bethesda Softworks المملوكة لشركة مايكروسوفت والتي تم إطلاقها حصريًا على Xbox والكمبيوتر الشخصي في سبتمبر من العام الماضي، قد تأتي إلى PS5.



كما تخطط Xbox أيضًا في جلب عنوان Bethesda آخر قادم إلى وحدة تحكم Sony، وقد تم الكشف عن لعبة Indiana Jones and the Great Circle لأول مرة في معرض Xbox Developer Direct الشهر الماضي، ويمكن أيضًا إطلاقها على PS5.



ويأتي التقرير حول الإصدار المحتمل لـ Starfield خارج نظام Xbox والكمبيوتر الشخصي من XboxEra، نقلاً عن مصادر مجهولة تدعي أن لعبة Bethesda's RPG قيد النظر لإطلاق PS5، وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل حول الجدول الزمني للإصدار، يقول التقرير إن ذلك قد يحدث بعد إطلاق توسعة Shattered Space، التي تم الإعلان عنها في ديسمبر من العام الماضي، على وحدات تحكم Xbox والكمبيوتر الشخصي في وقت لاحق من هذا العام.



بالإضافة إلى ذلك، أخبرت المصادر XboxEra أن مايكروسوفت قامت "باستثمار إضافي في مجموعات تطوير PlayStation 5 لدعم جهود التطوير المستمرة،" يقول التقرير أيضًا أن التحول في موقف مايكروسوفت لإصدار عناوين الطرف الأول على الأنظمة الأساسية المنافسة لم يأت دون بعض المقاومة الداخلية، وقد انخرطت القيادة العليا للشركة في مناقشات داخلية "عنيفة" حول هذه المسألة، مع عدم موافقة الجميع على الاتجاه الجديد، لكن لا يمكن تجاهل الحافز المالي المتمثل في إطلاق أكبر ألعابها على وحدات تحكم منافسة مثل PS5 وNintendo Switch.



وبصرف النظر عن Starfield، فإن لعبة Bethesda الكبيرة التالية، Indiana Jones and the Great Circle، يتم النظر فيها أيضًا لإطلاق PS5، وفقًا لموقع The Verge، ويزعم التقرير، نقلاً عن مصدر مطلع على خطط مايكروسوفت، أن لعبة Indiana Jones يبدو أنها ستنضم إلى قائمة عناوين Xbox التي يمكن أن تشق طريقها إلى PS5 وNintendo Switch.



وتم الإعلان عن لعبة Indiana Jones لـ Xbox Series S/X والكمبيوتر الشخصي، وستكون حصرية بتوقيت محدد، مع احتمال إطلاق PS5 قيد النظر لعدة أشهر بعد وصول اللعبة إلى Xbox وWindows، ويقول التقرير أن الناشر Bethesda يتطلع إلى جدول زمني لإطلاق وحدات تحكم مايكروسوفت وأجهزة الكمبيوتر في ديسمبر 2024.



لم تؤكد مايكروسوفت رسميًا أي تفاصيل حول خططها المبلغ عنها لإصدار ألعاب الطرف الأول على منصات أخرى وقد يتغير قرارها بشأن بعض العناوين الحصرية التي ستتحول إلى منصات متعددة، ومع ذلك، تتبع التقارير الجديدة شائعات عن احتمال وصول عناوين Xbox أخرى إلى PS5 وNintendo Switch.

ويقال إن العناوين الحصرية مثل Hi-Fi Rush وSea of Thieves يمكن أن تصبح متعددة المنصات، حيث تقول مصادر XboxEra أن الأول قد يكون متاحًا على وحدات التحكم المنافسة في الربع الأول من عام 2024.



كان موقف Xbox السابق فيما يتعلق بألقاب الطرف الأول واضحًا: الإطلاق الحصري على وحدات تحكم Xbox والكمبيوتر الشخصي، مع إمكانية الوصول إلى الاشتراك عبر Game Pass، وأكد آرون جرينبيرج، نائب رئيس تسويق ألعاب Xbox في مايكروسوفت، على X (Twitter سابقًا) - قبل وقت طويل من إطلاق Starfield - أن اللعبة لن تكون حصرية موقوتة، مع عدم وجود إشارة إلى وصولها إلى PlayStation على الإطلاق.












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